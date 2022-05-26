Пушилин сообщил, когда в Донбассе можно будет провести референдум о присоединении к России

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Референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, когда в Донбассе можно будет провести референдум о присоединении к России
  • РИА Новости

«Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он в интервью РИА Новости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия признаёт границы Луганской и Донецкой народных республик в соответствии с результатами референдумов, проведённых в 2014 году.

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