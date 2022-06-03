Командир батальона ДНР Авидзба считает, что завод в Авдеевке может стать второй «Азовсталью»

Командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба считает, что завод в Авдеевке может стать для украинских нацбатов второй «Азовсталью». Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Он ответил на вопрос, могут ли украинские националистические батальоны сделать из Авдеевского коксохимического завода вторую «Азовсталь».

«Да надеюсь... Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько», — сказал он.

Авидзба добавил, что ополченцы не будут долго ждать и дадут украинским националистам определённый срок, чтобы те сдались. По его словам, если националисты с завода не уйдут, то «они там и останутся».

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.