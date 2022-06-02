Басурин рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке

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Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке.
Басурин рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Авдеевке
  • РИА Новости

«Два таких случая было в районе Авдеевки... Противник понёс в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито... До 70 солдат были уничтожены», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки были убиты 15 украинских военных.

Ранее Басурин заявил, что силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.

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