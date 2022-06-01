Силы ДНР отрезали авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения
- РИА Новости
«Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
31 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую.
Отмечается, что было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.