Силы ДНР отрезали авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что окончательно отрезала авдеевский гарнизон украинских войск от одного из двух имевшихся путей снабжения.

«Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

31 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую.

Отмечается, что было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.