В ДНР заявили об обстреле Александровки и Ясиноватой со стороны ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Кировоградской улицы в Макеевке.

Также появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.