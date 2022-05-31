В ДНР заявили об обстреле Александровки и Ясиноватой со стороны ВСУ
- РИА Новости
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Кировоградской улицы в Макеевке.
Также появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.