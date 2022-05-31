В ДНР сообщили о гибели ребёнка при обстреле ВСУ

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В результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.
В ДНР сообщили о гибели ребёнка при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц — погиб ребёнок 2017 г. р. в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района н. п. Макеевка», — говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в результате обстрелов населённых пунктов ДНР со стороны украинской армии 29 мая погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.

Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.

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