В ДНР сообщили о четырёх погибших и 20 раненых мирных гражданах из-за обстрелов ВСУ
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали мирные жители Макеевки и Донецка.
Среди раненых есть пенсионеры и маленькие дети.
«Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 29 мая 2022 года составляет 24 человека», — отметили в СЦКК.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что военнослужащие украинской армии и боевики нацбатальонов используют мирных граждан в качестве живого щита.