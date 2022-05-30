В ДНР сообщили о четырёх погибших и 20 раненых мирных гражданах из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинской армии 29 мая погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали мирные жители Макеевки и Донецка.

Среди раненых есть пенсионеры и маленькие дети.

«Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 29 мая 2022 года составляет 24 человека», — отметили в СЦКК.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что военнослужащие украинской армии и боевики нацбатальонов используют мирных граждан в качестве живого щита.