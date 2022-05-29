Басурин: ВСУ усилили обстрелы Донецка и Горловки

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.

«В вечернее время противник усилил хаотичные обстрелы районов города Донецка и Горловки, выпустив более 100 снарядов из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155- и 122-мм ствольной артиллерии», — приводится его заявление в Telegram-канале ведомства

По его словам, в результате украинской агрессии имеются жертвы среди гражданского населения.

«Фиксируются факты повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из «Градов» Пантелеймоновку в ДНР.