Украинские военные обстреляли из «Градов» Пантелеймоновку в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских военных.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Отмечается, что было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град». Ранее украинские военные обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР.