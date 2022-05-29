Украинские военные обстреляли из «Градов» Пантелеймоновку в ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских военных.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Ранее украинские военные обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР.
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