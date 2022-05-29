Украинские военные обстреляли из «Градов» Пантелеймоновку в ДНР

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских военных.
Украинские военные обстреляли из «Градов» Пантелеймоновку в ДНР
  • Gettyimages.ru

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее украинские военные обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР.

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