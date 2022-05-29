Украинские военные обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных.
- Gettyimages.ru
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая», — говорится в сообщении в Telegram.
Было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».
Ранее военные ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Петровский район Донецка.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен