Украинские военные обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая», — говорится в сообщении в Telegram. Было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град». Ранее военные ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Петровский район Донецка.