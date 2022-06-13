ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из «Града»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 — населённый пункт Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 80 ракет из БМ-21 «Град», — сообщило представительство в своём Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Согласно данным Минздрава ДНР, в результате обстрела пострадали 18 человек. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.