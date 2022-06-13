СК России возбудил уголовные дела по факту обстрелов рынка в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов рынка в Будённовском районе Донецка.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), после очередного обстрела украинскими силовиками города Донецка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Согласно данным Минздрава ДНР, в результате обстрела пострадали 18 человек. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.