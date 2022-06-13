В ДНР сообщили, что Донецк обстреляли из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
В ДНР сообщили, что Донецк обстреляли из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью
  • AP

«По уточнённым данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел Будённовского района Донецка со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Орловское с применением РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив по густонаселённому кварталу города ракеты с фугасной боевой частью 9М27Ф», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города.

При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

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