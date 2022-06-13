В Минздраве ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 18
- РИА Новости
«В результате обстрелов 13.06.2022 в Будённовском (Майский рынок) и Киевском районах города Донецка пострадали 18 человек», — говорится в сообщении в Telegram.
Уточняется, что два ребёнка были госпитализированы, а 16 взрослым оказали помощь как в условиях стационара, так и амбулаторно.
Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города.
При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелу рынка в Донецке украинскими войсками.