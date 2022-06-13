В Минздраве ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 18

Число пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных возросло до 18. Об этом сообщили в Минздраве Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрелов 13.06.2022 в Будённовском (Майский рынок) и Киевском районах города Донецка пострадали 18 человек», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что два ребёнка были госпитализированы, а 16 взрослым оказали помощь как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города.

При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелу рынка в Донецке украинскими войсками.