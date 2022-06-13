В СК России намерены изучить обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка

Короткая ссылка
Следственный комитет России даст правовую оценку недавнему обстрелу рынка в Донецке украинскими войсками.
В СК России намерены изучить обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка. Как сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин, обстрелу подвергся многолюдный рынок в центре Донецка», — отмечается в заявлении.

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок, более  десяти мирных граждан получили ранения.

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить