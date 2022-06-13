В СК России намерены изучить обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка

Следственный комитет России даст правовую оценку недавнему обстрелу рынка в Донецке украинскими войсками.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка. Как сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин, обстрелу подвергся многолюдный рынок в центре Донецка», — отмечается в заявлении.

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок, более десяти мирных граждан получили ранения.

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.