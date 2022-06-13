Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из РСЗО «Ураган»
- AP
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Орловка — г. Донецк (Ворошиловский, Киевский р-ны): выпущено шесть ракет из БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.
По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, под обстрел попала пожарная часть в Киевском районе.
Ранее Минздрав ДНР сообщил, что при обстрелах Будённовского и Киевского районов Донецка пострадали 18 человек.
При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелу рынка в Донецке украинскими войсками.