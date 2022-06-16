Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один

Генерал-майор вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские «Вести».

«Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — цитирует военного агентство.

Марченко заявил, что Крымский мост – это путь для подтягивания российских резервов, который вооружённым силам Украины нужно просто обрезать.

Ранее, 10 апреля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о намерении Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволит это сделать. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание неприемлемым.