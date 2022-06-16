Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один

Короткая ссылка
Генерал-майор вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские «Вести».

«Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — цитирует военного агентство.

Марченко заявил, что Крымский мост – это путь для подтягивания российских резервов, который вооружённым силам Украины нужно просто обрезать.

Ранее, 10 апреля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о намерении Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволит это сделать. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание неприемлемым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить