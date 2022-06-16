Разведка Украины заявила, что получила техническую документацию Крымского моста

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что получило техническую документацию Крымского моста, в которой есть данные об «опорах» и «всей инфраструктуре комплекса».
Разведка Украины заявила, что получила техническую документацию Крымского моста
  • globallookpress.com
  • © Ulf Mauder/dpa

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, документация имеет «подробную информацию» о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

Он аргументировал это тем, что Крымский мост якобы является путём для «подтягивания российских резервов».

В Кремле подчеркнули, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимают российские военные.

В апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о намерении Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволит это сделать.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал угрозы Данилова: «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».

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