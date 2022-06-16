Песков: безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами

Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», — заявил Песков.

Он также сообщил, что власти России знают и принимают во внимание угрозы украинских политиков в отношении Крымского моста.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

Он заявил, что Крымский мост — это путь для подтягивания российских резервов, который Вооружённым силам Украины нужно просто обрезать.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление Марченко.