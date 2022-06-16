Песков: безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами

Короткая ссылка
Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Nimitkin / EyeEm

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», — заявил Песков.

Он также сообщил, что власти России знают и принимают во внимание угрозы украинских политиков в отношении Крымского моста.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

Он заявил, что Крымский мост — это путь для подтягивания российских резервов, который Вооружённым силам Украины нужно просто обрезать.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление Марченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить