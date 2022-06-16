Песков: безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами
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«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», — заявил Песков.
Он также сообщил, что власти России знают и принимают во внимание угрозы украинских политиков в отношении Крымского моста.
Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.
Он заявил, что Крымский мост — это путь для подтягивания российских резервов, который Вооружённым силам Украины нужно просто обрезать.
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление Марченко.