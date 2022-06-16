Сенатор Ковитиди прокомментировала заявление генерал-майора ВСУ по Крымскому мосту

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

«Крымский мост стоял и будет стоять... Любые заявления о посягательствах на Крымский мост надуманны и обусловлены политическими декларациями для укрепления духа, прежде всего украинской армии, терпящей серьёзные поражения», — считает сенатор.

По её словам, народ Украины недоволен президентом Владимиром Зеленским.

Ковитиди также выразила мнение, что американские миллиарды, вложенные «в провальный украинский проект», привели США на порог великой экономической депрессии.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

Он заявил, что Крымский мост — это путь для подтягивания российских резервов, который Вооружённым силам Украины нужно просто обрезать.