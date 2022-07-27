Советник министра обороны Украины заявил, что Киеву не нужны «старые» штурмовики США

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Украине не нужны «старые» американские штурмовики A-10 Warthog, а требуются более современные самолёты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак.

Об этом сообщает американский интернет-портал Military.com.

Сак отметил, что самолёты A-10 «не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты», поэтому Украина нуждается в «более современных» F-16.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS.

Как отмечал 20 июля председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли, Вашингтон передал Киеву 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучил их применению более 200 украинских военнослужащих.

При этом киевские власти ожидают, что Соединённые Штаты поставят украинской армии 25—30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и множество боеприпасов к ним.

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