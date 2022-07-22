США не намерены поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS для HIMARS

США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

«Есть определённые вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — цитирует Салливана ТАСС.

Он аргументировал это тем, что хотя США хотят сделать всё необходимое для «поддержки и защиты Украины», ещё одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир бы двигался «в направлении третьей мировой войны».

Салливан при этом не считает, что США «недостаточно обеспечивают Украину».

22 июля Минобороны России сообщило, что за период с 5 по 20 июля Вооружённые силы России уничтожили четыре РСЗО HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину.