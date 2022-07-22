В МО России заявили об уничтожении четырёх РСЗО HIMARS с 5 по 20 июля
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«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что две машины уничтожены у Малотарановки, по одной — у Красноармейска и у Константиновки.
- В МО России заявили об уничтожении четырёх РСЗО HIMARS с 5 по 20 июля
Ранее украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне.