Власти Херсонской области заявили об обстреле моста 12 ракетами HIMARS со стороны ВСУ

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Украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне.
Власти Херсонской области заявили об обстреле моста 12 ракетами HIMARS со стороны ВСУ
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  • AP

Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесён серьёзный ущерб мосту, есть серьёзные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться», — отметил замглавы.

Ранее Стремоусов заявил, что в регионе усиливают системы ПВО после обстрела моста через Днепр.

19 июля украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять из них было сбито, а одна упала в районе Антоновского моста через Днепр.

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