США передали Украине 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS

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США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
США передали Украине 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS
  • Legion-Media

«Мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20, которые США и наши союзники пообещали передать», — цитирует его ТАСС.

По словам американского военачальника, планируется продолжать обучение украинских военнослужащих применению западного оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

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