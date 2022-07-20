США передали Украине 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS

США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

«Мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20, которые США и наши союзники пообещали передать», — цитирует его ТАСС.

По словам американского военачальника, планируется продолжать обучение украинских военнослужащих применению западного оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».