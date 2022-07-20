США передали Украине 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS
- Legion-Media
«Мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20, которые США и наши союзники пообещали передать», — цитирует его ТАСС.
По словам американского военачальника, планируется продолжать обучение украинских военнослужащих применению западного оружия.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.
9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».