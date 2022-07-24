В Киеве ожидают поставки из США до 30 РСЗО HIMARS и MLRS

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Киевские власти ожидают, что Соединённые Штаты поставят украинской армии 25—30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и множество боеприпасов к ним.
В Киеве ожидают поставки из США до 30 РСЗО HIMARS и MLRS
  • Legion-Media

«Председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25—30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», — цитирует РИА Новости главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS.

Как отмечал 20 июля председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли, Вашингтон передал Киеву 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.

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