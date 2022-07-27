Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили поставки оружия Киеву

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым поставку украинской армии РСЗО HIMARS.

«Остин обсудил с Резниковым результаты последнего заседания контактной группы по оборонному содействию Украине и продолжающуюся помощь, включая недавнее решение США о дополнительных РСЗО HIMARS», — цитирует пресс-службу Пентагона РИА Новости.

В частности, Остин заявил украинскому коллеге, что помощь доставляется так быстро, насколько возможно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Лавров отметил, что, по мере того как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.