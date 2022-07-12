«Придумывают информационные поводы»: что стоит за словами Киева о подготовке контрнаступления на юг Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать прибрежные районы на юге страны, занятые российскими войсками. Глава военного ведомства утверждает, что для этого Киев может мобилизовать до миллиона человек. Ранее о якобы готовящемся контрнаступлении заявили ещё несколько представителей украинских властей. Эксперты отмечают, что у Киева нет ресурсов для проведения подобной военной операции, поэтому заявления о её подготовке — не более чем очередная пиар-акция.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать прибрежные территории на юге страны, которые находятся под контролем сил РФ, заявил в интервью британской газете The Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

«Мы понимаем, что в политическом плане это крайне необходимо нашей стране. Президент отдал приказ главнокомандующему (ВСУ. — RT) разработать планы. После этого генеральный штаб делает свою «домашнюю работу» и сообщает, что нам нужно для достижения этой цели. В этом состоит моя работа. Я отправляю письма коллегам в странах-партнёрах, генералы сообщают, почему нам нужны такие виды вооружений, и затем мы получаем политические решения», — приводит газета слова Резникова.

Он уточнил, что для достижения указанной цели киевский режим может привлечь до миллиона человек.

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«У нас примерно 700 тыс. (человек. — RT) в вооружённых силах, и если добавить национальную гвардию, полицию, сотрудников пограничной службы, то наберётся около миллиона человек», — утверждает министр.

При этом Резников заявил, что Киеву нужно больше западного оружия «и поскорее», так как каждый день, «проведённый в ожидании гаубиц», может стоить Украине многочисленных потерь.

«Наши партнёры в Лондоне и Вашингтоне, а также в других столицах вкладывают в нас не только денежные ресурсы, но и ожидания своего народа относительно того, что мы должны добиться поражения Кремля», — добавил министр обороны.

Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal Резников также отмечал, что ВСУ несут большие потери.

Психологическая атака

Глава Минобороны не единственный представитель киевского режима, выступивший с заявлением о планах вернуть южные регионы страны под свой контроль. Так, вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук накануне призвала граждан покинуть южные города в Херсонской и Запорожской областях из-за якобы готовящегося контрнаступления.

При этом каких-либо сроков этого наступления названо не было. Со схожим утверждением выступила начальник Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Ситуация в южном регионе остаётся стабильно напряжённой. Продвижение наших войск происходит, оно медленное, но уверенное. Провозглашение наших успехов будет, как только они будут закреплены», — сказала она.

Российские военнослужащие в Бердянске

РИА Новости

О наличии приказа Зеленского об «освобождении» юга Украины сообщил и глава Николаевской области Виталий Ким. «Ситуация такова, что команда президента была освободить юг, что не может не радовать», — заявил Ким.

Стоит отметить, что сам украинский президент позднее заявил на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что интервью Резникова не читал, и отказался комментировать военные планы.

В разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предположил, что Резников мог интерпретировать устное утверждение Зеленского о необходимости организации контрнаступления как прямой приказ.

«Возможно, Зеленский и не отдавал прямого приказа. Вполне вероятно, что он где-то в частном порядке сказал, что надо отвоёвывать южные регионы. А Резников мог интерпретировать это как приказ в своих пиар-целях. Это на Украине случается регулярно», — отметил эксперт.

Реакция юга

В ответ на заявления представителей киевского режима замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов распространил обращение, в котором назвал подобные заявления ловушкой и призвал не поддаваться на провокации Киева.

«Все те расклады, по которым вы должны якобы выехать из мирного города Херсона, — это всего лишь уловка и ловушка. Оставайтесь в Херсоне», — заявил чиновник.

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Стремоусов подчеркнул, что «освобождения», которое анонсирует киевский режим, не будет. «Мы в любом случае идём вперёд. Строим Россию в городе Херсоне, и нас никто и никогда не запугает», — заключил он.

В свою очередь, в ВГА Запорожской области заявления о якобы готовящемся контрнаступлении назвали проявлением паники.

«Киевский режим несёт колоссальные потери и поражения на линии фронта, в то время как на освобождённых российской армией территориях налаживается мирная жизнь и люди не хотят снова возвращения под контроль Украины, видя своё будущее исключительно в России», — заявил член главного совета запорожской ВГА Владимир Рогов.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал «неумелой психологической атакой» заявления представителей киевского режима. По его словам, контрнаступление, даже если на него решатся в Киеве, не будет иметь никакого эффекта. Сенатор выразил мнение, что украинские власти пытаются посеять панику среди мирного населения.

«Уверен, что Херсонская и Запорожская области не только будут находиться под постоянным контролем нашей армии, но и войдут в состав Российской Федерации, о чём они сами неоднократно уже изъявляли желание», — приводит его слова РИА Новости.

Нехватка ресурсов

Опрошенные RT военные эксперты и политологи считают, что у киевского режима сейчас нет необходимых ресурсов для организации контрнаступления на южном направлении.

«Для наступления необходимо как минимум трёхкратное превосходство в силах и боевой технике. Миллион они могут насобирать, но вооружить эти силы нечем. В степях Херсонской области этот миллион или два миллиона — это просто пушечное мясо. Изначально любому специалисту понятно, что это невозможно технически», — пояснил военный обозреватель Александр Хроленко.

С такой оценкой согласился военный эксперт Иван Коновалов.

«Украинское командование не располагает подобными силами. Это очередная пиар-акция со стороны господина Зеленского на фоне поражений в Донбассе. Во время сражения за Северодонецк и Лисичанск украинские войска понесли значительные потери. Сейчас они пытаются выстроить новую линию обороны, опираясь на Северск, Соледар и Артёмовск, что им вряд ли удастся — они будут выбиты оттуда, и сражения продолжатся уже вокруг Краматорска и Славянска. Основные силы будут направлены туда, а проведение масштабной операции в южных районах маловероятно», — рассказал собеседник RT.

Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона

РИА Новости

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что, делая подобные заявления, представители киевского режима рассчитывают получить от стран Запада новые пакеты военной и материальной помощи.

«Руководители Украины придумывают информационные поводы, чтобы о них не забыли. Интерес к ним падает, и каждый раз всё сложнее и сложнее выпрашивать деньги и оружие — эти потоки начинают мельчать», — отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что озвученные Резниковым данные о численности украинских военизированных формирований не соответствуют действительности.

«С таким же успехом они могли бы сказать, что соберут 40 млн человек. Они взяли и посчитали в этот миллион всех пожарных, милиционеров, пограничников, самое главное — необученную молодёжь и пожилых людей, которые никогда не воевали и непригодны к военной службе. Поэтому в реальности проблема выглядит следующим образом: украинская армия была более-менее подготовлена в количестве 250 тыс. человек, из которых 100 тыс. прошли реальную подготовку. На сегодня от этого числа мало что осталось, как и от военной техники ВСУ», — рассказал аналитик.

По его словам, украинская армия стремительно утрачивает свою боеспособность из-за значительных потерь среди личного состава и военной техники.

«Указанное количество людей для контрнаступления можно собрать, если выстроить население, например, города Николаева в колонну, дать им черенки от лопат и сказать: «Вот вы теперь пойдёте в бой». Никакого отношения к военной деятельности всё это не имеет. На Украине сейчас действительно есть проблема с подготовкой профессиональных военнослужащих, их боевой слаженности, командного состава. Потому что наиболее мотивированные и подготовленные части (80—85%) выбиты, это невозвратные потери», — пояснил собеседник RT.

Он также отметил, что если подобный приказ о контрнаступлении на южные районы Украины действительно был отдан, то он должен вызвать среди бойцов и командования ВСУ определённое замешательство.

«Как можно наступать, когда нет никаких возможностей. Под Херсоном им будет грозить серьёзный разгром, что уже происходило в недавнем прошлом. Склады и запасы вооружения выбиты российским высокоточным оружием. Может быть, Киеву удастся собрать ещё тысяч пятьдесят необученных мобилизованных, что сейчас делают из-под палки. Но в реальности они не будут представлять никакой военной мощи», — заключил Подберёзкин.