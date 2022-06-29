Мониторинг воздушной обстановки: как станция «Небо-СВ» помогает решать задачи в ходе спецоперации на Украине

В Минобороны РФ раскрыли информацию о боевом дежурстве мобильных радиолокационных станций «Небо-СВ» в ходе спецоперации. По сообщению российского военного ведомства, расчёты радаров постоянно меняют локации и хорошо маскируют позицию. На Украине РЛС взаимодействуют с зенитными ракетными комплексами «Бук-М3», которые уничтожают обнаруженные летательные аппараты. Прежде всего «Небо-СВ» используется для мониторинга воздушной обстановки на дальние расстояния. Например, последние модификации способны увидеть цели на дистанции 500 км. По мнению экспертов, работа экипажей РЛС этого типа имеет большое значение для своевременной фиксации воздушных угроз в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов радиолокационных станций «Небо-СВ» в ходе специальной военной операции (СВО). На них запечатлены военнослужащие пункта управления РЛС, пуск ракеты зенитного комплекса «Бук-М3» и выход на огневую позицию оператора ПЗРК.

«Комплекс мобильный и в целях безопасности всё время перемещается. Расчёт может менять дислокацию несколько раз за день. Радиолокационный комплекс хорошо замаскирован... заметить его можно только в упор, подойдя на расстояние нескольких десятков метров», — говорится в сообщении военного ведомства.

Возможности РЛС позволяют наблюдать воздушные объекты на расстоянии до 500 км и определять вражеские летательные аппараты. После установления принадлежности цели принимается решение о её поражении. Уничтожение осуществляется огневыми средствами зенитных комплексов.

«Когда цель взята на сопровождение, задача на уничтожение с командного пункта поступает тому или иному дивизиону ПВО. В данном случае небо над российскими военными контролируют комплексы «Бук-М3». От обнаружения до залпа проходит меньше минуты. Цель сбита ещё на подлёте — в нескольких десятках километров от точки пуска», — заявили в Минобороны РФ.

Боевое дежурство расчёта РЛС «Небо-СВ»

Как отмечает военное ведомство, применение радара «Небо-СВ» позволяет обнаружить «противника задолго до того, как он приблизится на опасное расстояние». При этом от расчётов РЛС требуется высокая концентрация внимания.

Как рассказал журналистам начальник расчёта одной из радиолокационных станций ВС РФ Эмран, полученные при сканировании воздушной обстановки данные передаются на вышестоящий командный пункт, который и принимает решение о ликвидации цели.

«Станция может перемещаться порядка четырёх раз в сутки. Она мобильная. Благодаря слаженности расчёта станция может в течение часа оказаться уже на другой точке», — сказал Эмран.

На дальних расстояниях

«Небо-СВ» — первая в мире мобильная РЛС метрового диапазона. Она разработана Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники (ННИИРТ) для оснащения сухопутных войск. Комплекс применяется для радиолокационного обеспечения работы средств противовоздушной обороны.

Станция предназначена для обнаружения и сопровождения широкого класса современных и перспективных летательных аппаратов. Это самолёты, ракеты, малозаметные цели, в том числе выполненные по технологии «Стелс». Передача цифровой информации осуществляется как по проводной линии связи, так и по радиоканалу.

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За обнаружение воздушных объектов отвечает активная твердотельная фазированная антенная решётка, а за их автоматическую фиксацию — средства цифровой пространственно-временной обработки радиолокационных сигналов.

К достоинствам РЛС «Небо-СВ» Минобороны относит качественное электронное оборудование, максимальную чувствительность аппаратуры обнаружения целей, способность работать на разных частотах, выдачу большого количества данных.

Определённые преимущества имеет и метровый диапазон волн, который излучает антенна «Небо-СВ». По данным разработчиков станции, метровый диапазон более эффективен для фиксации малозаметных объектов, повышает устойчивость обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, существенно сокращает зависимость от погодных условий, улучшает работу в лесистой местности.

Дальнейшим развитием РЛС стало «Небо-СВУ». Этот комплекс также работает на дальних расстояниях и способен одновременно сопровождать до 100 целей. Как сообщали ранее разработчики, их детище может обнаружить малозаметный БПЛА на дистанции свыше 100 км, причём даже с 50%-ной мощностью излучения.

Радиолокационная станция «Небо-СВУ» Вооружённых сил России на харьковском направлении СВО

РИА Новости

На развёртывание станции «Небо-СВУ» уходит 25 минут, что считается хорошим показателем для крупногабаритных радаров. Функционирование РЛС обеспечивают четыре человека. Задача оператора в основном сводится к контролю работы аппаратуры в заданных режимах и их изменению, если возникает такая необходимость.

Российская Федерация предлагает «Небо-СВУ» своим партнёрам по линии военно-технического сотрудничества, поэтому некоторая информация об этом комплексе содержится в материалах «Рособоронэкспорта». Как сообщают в компании, РЛС создана с применением «последних достижений в области радиолокации, компьютерных технологий и элементной базы».

Станция относится к новому поколению разведывательной техники, имеет активную твердотельную цифровую ФАР и полностью цифровую систему обработки радиолокационных сигналов. Ещё одно достоинство РЛС «Небо-СВУ» — помехоустойчивость.

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В отечественных специализированных СМИ в целом положительно оцениваются возможности РЛС «Небо-СВ» и её усовершенствованной модификации. Единственным минусом этих комплексов называется недостаточно высокая точность определения координат летательных аппаратов. Впрочем, такая проблема свойственна всем метровым РЛС. На практике она нивелируется профессионализмом расчёта и работой локаторов других средств ПВО.

В беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев заявил, что «Небо-СВ» и «Небо-СВУ» представляют собой высокоэффективную радиолокационную технику Сухопутных войск РФ.

«Последние модификации косплекса «Небо-СВ» видят на расстоянии до 500 км. Это позволяет войскам своевременно среагировать на воздушные угрозы: определить государственную принадлежность объектов, передать информацию вышестоящим структурам и навести, если необходимо, зенитные комплексы», — пояснил Денисенцев.

Оценка обстановки

Официальная информация о применении РЛС «Небо-СВ» в спецоперации на Украине появилась в конце марта. Как сообщило тогда Минобороны РФ, они несут боевое дежурство совместно с ЗРК «Бук-М3». Отмечалось, что расчёты этого зенитного комплекса благодаря информации, полученной от станции, сбили шесть БПЛА, включая два разведывательно-ударных дрона Bayraktar.

При этом, по словам российских военнослужащих, входящих в расчёт радаров «Небо-СВ», работать по беспилотникам достаточно сложно. Отметка БПЛА на индикаторах настолько мала, что её порой с трудом можно разглядеть и взять на сопровождение. Более того, дроны постоянно меняют траекторию полёта, что также затрудняет борьбу с ними.

Антенный комплекс РЛС семейства «Небо»

© Минобороны России

Как пояснил Сергей Денисенцев, «Небо-СВ» может не разглядеть некоторые малоразмерные беспилотники. Однако их фиксация не входит в круг основных задач станции.

«С беспилотниками действительно непростая ситуация. Некоторые БПЛА совсем маленькие для метрового диапазона волн. Однако это, в принципе, не совсем профиль РЛС «Небо-СВ» и «Небо-СВУ». Их главным функционалом является обнаружение, сопровождение и передача данных по крупным летательным аппаратам — самолётам, вертолётам, ракетам, БПЛА больших размеров», — подчеркнул эксперт.

В комментарии RT экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что ключевое предназначение комплекса «Небо-СВ» и его улучшенных версий — информирование командования войск ПВО об общем состоянии воздушной обстановки.

«Эти станции нужны в первую очередь для своевременного обнаружения и определения координат воздушных целей, которые действуют с территории противника или в воздушном пространстве, контролируемом нашими радиотехническими войсками. В дальнейшем РЛС передают информацию по системе передачи данных или в автоматизированную систему. Это позволяет оценивать воздушную обстановку на театре военных действий», — отметил Хатылев.

По мнению эксперта, в целом расчёты «Небо-СВ» успешно действуют на Украине, несмотря на применение противником средств радиоэлектронной борьбы и других комплексов постановки помех.

Как считает Хатылев, доступная информация об использовании РЛС «Небо-СВ» в ходе спецоперации позволяет сделать вывод, что расчёты станций осуществляют практически непрерывную воздушную разведку и с определённой периодичностью меняют позиции, чтобы не попасть под вражеский обстрел.

«Скорее всего, расчёт станции ведёт воздушную разведку несколько часов, а потом меняет позицию. Также в ходе СВО «Небо-СВ» наверняка подвергаются воздействию помех. Чтобы станции продолжали стабильно работать, расчёты меняют угол наклона антенны, диаграмму направленности, регулируют мощность управляемого сигнала. Их эффективная работа позволяет нашим войскам противостоять попыткам противника осуществить воздушные атаки», — резюмировал Хатылев.