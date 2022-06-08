«Важный компонент вооружения»: как гаубицы «Мста-С» усиливают мощь российской артиллерии

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения танков и укреплённых позиций ВСУ российскими артиллерийскими установками «Мста-С». Отмечается, что координаты цели были получены от БПЛА, после чего по объектам противника были нанесены удары высокоточными снарядами «Краснополь». Гаубица «Мста-С» предназначена для поражения широкого спектра целей, в том числе артиллерийских батарей, танков, пунктов управления, средств ПВО и фортификационных сооружений. Сейчас в войска поступает модернизированная версия САУ под обозначением 2С19М2, а в скором времени планируется принять на вооружение новую гаубицу «Коалиция-СВ». По словам аналитиков, опыт конфликтов в Сирии и на Украине показывает, что артиллерия остаётся основным средством огневого поражения в условиях современного боя.

Минобороны РФ опубликовало видео работы расчётов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

На кадрах показано, как САУ уничтожают скопления танков и укреплённые позиции ВСУ.

«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника. Каждый выстрел — попадание в цель», — сообщили в МО РФ.

Координаты целей были получены с помощью БПЛА, которые выявили сосредоточение бронетехники и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утраченные позиции.

«Огнём артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что огонь вёлся высокоточными артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Эти 152-мм снаряды оснащены лазерным целеуказателем-дальномером, что позволяет наводить их на цель с высокой точностью.

Как пояснили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглублённым бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

От «Акации» до «Коалиции»

Создание «Мста-С» началось в 1980-х годах по поручению Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны СССР. Новая САУ должна была заменить гаубицы 2С3 «Акация». Разработкой новой машины занимались специалисты Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Екатеринбург).

После проведения цикла испытаний «Мста-С» была принята на вооружение Советской армии в 1989 году.

Буква «С» в названии означает «самоходная» (существует также буксируемое орудие 2А65 «Мста-Б»). Ходовая часть САУ создавалась на базе танка Т-80.

Как отмечается на сайте «Рособоронэкспорта», «Мста-С» предназначена для уничтожения «артиллерийских и миномётных батарей; танков, противотанковых и других бронированных средств противника; живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны и радиоэлектронных средств; разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений; воспрещения манёвра пехотных и танковых резервов противника».

Согласно информации, размещённой на сайте «Уралтрансмаша», масса «Мсты-С» составляет 42 т, максимальная скорость движения — 60 км/ч, запас хода — не менее 500 км. Возимый боезапас — 50 снарядов. Скорострельность при этом достигает восьми выстрелов в минуту. Экипаж гаубицы состоит из пяти человек.

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Установка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами 3ОФ45 и 3ОФ61, а также управляемыми снарядами. Максимальная дальность стрельбы САУ зависит от используемого боеприпаса и варьируется в пределах 20—29 км.

К достоинствам гаубицы, по данным «Рособоронэкспорта», относятся возможность заряжания орудия на любом угле возвышения в секторе 360 градусов и способность преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1000 м.

С момента появления в войсках «Мста-С» успела пройти несколько циклов модернизации. Сейчас на вооружение поступает вариант 2С19М2. На ней была повышена точность наведения, а скорострельность доведена до уровня десяти выстрелов в минуту.

Гаубица также получила баллистический вычислитель, аппаратуру топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС или GPS.

Обновлённая «Мста-С» может вести стрельбу в режиме огневого налёта, при котором несколько снарядов выстреливаются последовательно по разным траекториям и достигают цели почти одновременно.

Важное преимущество САУ — автоматическая система наведения и система восстановления наводки после каждого выстрела.

«Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система управления наведением и огнём в сочетании с машинами управления огнём обеспечивает высокую эффективность в период контрбатарейной борьбы с артиллерией противника. Использование АСУНО позволяет сократить время развёртывания на огневой позиции в полтора-два раза, на 25—30% повысить готовность к открытию огня, в два раза повысить живучесть самоходной гаубицы», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

В последние годы в России ведутся работы по созданию новой САУ под названием 2С35 «Коалиция-СВ». Её разработчик — нижегородский Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник», производством машины, как и «Мсты-С», занимается «Уралтрансмаш».

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Скорострельность новой САУ превышает десять выстрелов в минуту. В прошлом году СМИ сообщали, что во время испытаний гаубицы удалось поразить цель одновременно шестью снарядами, что подтвердило возможность «Коалиции-СВ» вести огонь в режиме «шквал огня».

Кроме того, важной особенностью новой САУ станет дистанционное управление стрельбой.

«Управление артиллерийским комплексом происходит дистанционно, и здесь уже не играет принципиальной роли местоположение оператора, который, в принципе, может располагаться вне машины. Необходим только защищённый канал для обмена информацией и передачи команд с удалённого пульта управления», — рассказал ТАСС начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалёв.

По его словам, всё это «открывает перспективы для наделения боевой машины функциями робототехнического комплекса».

«Предназначена для подавления»

По словам аналитиков, в ходе проведения СВО на Украине «Мста-С» уже неоднократно доказывала свою эффективность.

«Мста-С» предназначена для подавления живой силы противника, поражения бронетехники, укрепрайонов и других объектов. Также она может вести контрбатарейную борьбу. При этом гаубица может работать в разведывательно-ударном контуре, то есть получать целеуказания от БПЛА и наносить высокоточные удары по целям. Во время проведения СВО она уже не раз показывала свою высокую эффективность», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев полагает, что модернизация таких гаубиц позволит эксплуатировать эти установки на протяжении ещё долгого времени.

Расчёт 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Модернизация прежде всего касается систем заряжания, что позволяет ускорить работу гаубицы. Ещё один важный аспект — прицеливание, которое в новых версиях САУ автоматизируется, что также повышает эффективность машины», — рассказал аналитик в разговоре с RT.

Принятие на вооружение «Коалиции-СВ» станет новым этапом в развитии российской артиллерии, уверены эксперты.

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«Её экипаж составляет всего три человека, а башня представляет собой необитаемый модуль. В новой машине существенно повышен уровень автоматизации, появилась новая система управления, выросла скорострельность. Повысилась и дальность стрельбы, она может достигать 70 км», — заявил Алексей Леонков.

Специалисты также констатируют, что вопреки мнению ряда экспертов значение артиллерии в условиях современного боя не снижается. Об этом, в частности, свидетельствует и активное применение различных артиллерийских систем в ходе специальной военной операции на Украине.

«Артиллерия, что во время сирийской кампании, что в ходе спецоперации на Украине, является основным видом огневого поражения. Она может работать в тандеме с БПЛА, что позволяет очень быстро и точно уничтожать объекты противника», — полагает Леонков.

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Корнев.

«Артиллерию рано похоронили. Она, как и раньше, остаётся важным компонентом вооружения сухопутных войск», — заключил эксперт.