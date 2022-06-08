«Важный компонент вооружения»: как гаубицы «Мста-С» усиливают мощь российской артиллерии
- Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
- © www.roe.ru
Минобороны РФ опубликовало видео работы расчётов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
На кадрах показано, как САУ уничтожают скопления танков и укреплённые позиции ВСУ.
«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника. Каждый выстрел — попадание в цель», — сообщили в МО РФ.
Координаты целей были получены с помощью БПЛА, которые выявили сосредоточение бронетехники и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утраченные позиции.
«Огнём артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана», — заявили в Минобороны.
Отмечается, что огонь вёлся высокоточными артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Эти 152-мм снаряды оснащены лазерным целеуказателем-дальномером, что позволяет наводить их на цель с высокой точностью.
Как пояснили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглублённым бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
От «Акации» до «Коалиции»
Создание «Мста-С» началось в 1980-х годах по поручению Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны СССР. Новая САУ должна была заменить гаубицы 2С3 «Акация». Разработкой новой машины занимались специалисты Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Екатеринбург).
После проведения цикла испытаний «Мста-С» была принята на вооружение Советской армии в 1989 году.
Буква «С» в названии означает «самоходная» (существует также буксируемое орудие 2А65 «Мста-Б»). Ходовая часть САУ создавалась на базе танка Т-80.
- Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
- © www.roe.ru
Как отмечается на сайте «Рособоронэкспорта», «Мста-С» предназначена для уничтожения «артиллерийских и миномётных батарей; танков, противотанковых и других бронированных средств противника; живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны и радиоэлектронных средств; разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений; воспрещения манёвра пехотных и танковых резервов противника».
Согласно информации, размещённой на сайте «Уралтрансмаша», масса «Мсты-С» составляет 42 т, максимальная скорость движения — 60 км/ч, запас хода — не менее 500 км. Возимый боезапас — 50 снарядов. Скорострельность при этом достигает восьми выстрелов в минуту. Экипаж гаубицы состоит из пяти человек.
Установка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами 3ОФ45 и 3ОФ61, а также управляемыми снарядами. Максимальная дальность стрельбы САУ зависит от используемого боеприпаса и варьируется в пределах 20—29 км.
К достоинствам гаубицы, по данным «Рособоронэкспорта», относятся возможность заряжания орудия на любом угле возвышения в секторе 360 градусов и способность преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1000 м.
С момента появления в войсках «Мста-С» успела пройти несколько циклов модернизации. Сейчас на вооружение поступает вариант 2С19М2. На ней была повышена точность наведения, а скорострельность доведена до уровня десяти выстрелов в минуту.
Гаубица также получила баллистический вычислитель, аппаратуру топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС или GPS.
Обновлённая «Мста-С» может вести стрельбу в режиме огневого налёта, при котором несколько снарядов выстреливаются последовательно по разным траекториям и достигают цели почти одновременно.
Важное преимущество САУ — автоматическая система наведения и система восстановления наводки после каждого выстрела.
«Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система управления наведением и огнём в сочетании с машинами управления огнём обеспечивает высокую эффективность в период контрбатарейной борьбы с артиллерией противника. Использование АСУНО позволяет сократить время развёртывания на огневой позиции в полтора-два раза, на 25—30% повысить готовность к открытию огня, в два раза повысить живучесть самоходной гаубицы», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».
В последние годы в России ведутся работы по созданию новой САУ под названием 2С35 «Коалиция-СВ». Её разработчик — нижегородский Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник», производством машины, как и «Мсты-С», занимается «Уралтрансмаш».
- Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Скорострельность новой САУ превышает десять выстрелов в минуту. В прошлом году СМИ сообщали, что во время испытаний гаубицы удалось поразить цель одновременно шестью снарядами, что подтвердило возможность «Коалиции-СВ» вести огонь в режиме «шквал огня».
Кроме того, важной особенностью новой САУ станет дистанционное управление стрельбой.
«Управление артиллерийским комплексом происходит дистанционно, и здесь уже не играет принципиальной роли местоположение оператора, который, в принципе, может располагаться вне машины. Необходим только защищённый канал для обмена информацией и передачи команд с удалённого пульта управления», — рассказал ТАСС начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалёв.
По его словам, всё это «открывает перспективы для наделения боевой машины функциями робототехнического комплекса».
«Предназначена для подавления»
По словам аналитиков, в ходе проведения СВО на Украине «Мста-С» уже неоднократно доказывала свою эффективность.
«Мста-С» предназначена для подавления живой силы противника, поражения бронетехники, укрепрайонов и других объектов. Также она может вести контрбатарейную борьбу. При этом гаубица может работать в разведывательно-ударном контуре, то есть получать целеуказания от БПЛА и наносить высокоточные удары по целям. Во время проведения СВО она уже не раз показывала свою высокую эффективность», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.
В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев полагает, что модернизация таких гаубиц позволит эксплуатировать эти установки на протяжении ещё долгого времени.
- Расчёт 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
«Модернизация прежде всего касается систем заряжания, что позволяет ускорить работу гаубицы. Ещё один важный аспект — прицеливание, которое в новых версиях САУ автоматизируется, что также повышает эффективность машины», — рассказал аналитик в разговоре с RT.
Принятие на вооружение «Коалиции-СВ» станет новым этапом в развитии российской артиллерии, уверены эксперты.
«Её экипаж составляет всего три человека, а башня представляет собой необитаемый модуль. В новой машине существенно повышен уровень автоматизации, появилась новая система управления, выросла скорострельность. Повысилась и дальность стрельбы, она может достигать 70 км», — заявил Алексей Леонков.
Специалисты также констатируют, что вопреки мнению ряда экспертов значение артиллерии в условиях современного боя не снижается. Об этом, в частности, свидетельствует и активное применение различных артиллерийских систем в ходе специальной военной операции на Украине.
«Артиллерия, что во время сирийской кампании, что в ходе спецоперации на Украине, является основным видом огневого поражения. Она может работать в тандеме с БПЛА, что позволяет очень быстро и точно уничтожать объекты противника», — полагает Леонков.
Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Корнев.
«Артиллерию рано похоронили. Она, как и раньше, остаётся важным компонентом вооружения сухопутных войск», — заключил эксперт.
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