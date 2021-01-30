РИА Новости: «Коалиция» поразила цель шестью снарядами одновременно

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Новейшая российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» в ходе испытаний поразила цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости: «Коалиция» поразила цель шестью снарядами одновременно
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«На одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня». Достигнуто одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», — цитирует РИА Новости свой источник.

По его словам, САУ в режиме «шквал огня» стреляет по разным баллистическим траекториям.

Он также уточнил, что система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы.

8 января стало известно, что Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) на сумму около $13 млрд.

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