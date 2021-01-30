РИА Новости: «Коалиция» поразила цель шестью снарядами одновременно
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«На одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня». Достигнуто одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», — цитирует РИА Новости свой источник.
По его словам, САУ в режиме «шквал огня» стреляет по разным баллистическим траекториям.
Он также уточнил, что система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы.
8 января стало известно, что Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) на сумму около $13 млрд.