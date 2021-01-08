Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж на сумму около $13 млрд

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Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) на сумму около $13 млрд, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж на сумму около $13 млрд
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Чемезов рассказал, что на 2020 год гособоронзаказ выполнен.

«Что касается ВТС, то план, который был утверждён президентом, мы выполняем, и объём будет где-то в районе 13 млрд примерно — так же, как в прошлом году», — цитирует его Интерфакс.

В августе Минобороны России на форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.

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