Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж на сумму около $13 млрд
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- РИА Новости
На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Чемезов рассказал, что на 2020 год гособоронзаказ выполнен.
«Что касается ВТС, то план, который был утверждён президентом, мы выполняем, и объём будет где-то в районе 13 млрд примерно — так же, как в прошлом году», — цитирует его Интерфакс.
В августе Минобороны России на форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.