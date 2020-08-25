Минобороны заключило контракты на 1,16 трлн рублей на «Армии-2020»

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Минобороны России на форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.
Минобороны заключило контракты на 1,16 трлн рублей на «Армии-2020»
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«Сегодня вручены 17 (заключённых заранее) и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей», — приводит РИА Новости слова замминистра обороны России Алексея Криворучко.

По его словам, в результате выполнения этих контрактов российские вооружённые силы получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. 

Ранее Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью RT заявил, что Россия является ведущим партнёром страны в военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а по некоторым направлениям — единственным.

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