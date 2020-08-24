В Минобороны Армении оценили уровень ВТС с Россией

Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью RT заявил, что Россия является ведущим партнёром страны в военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а по некоторым направлениям — единственным.

«На самом высоком уровне. У нас нет партнёра такого уровня… Россия является ведущим партнёром в военно-техническом сотрудничестве и в некоторых направлениях — единственным», — сказал он.

Кроме того, он рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с коронавирусом.

«Чтобы держать под контролем распространение вируса, я обратился к министру обороны Российской Федерации с просьбой предоставить эти мобильные модули, которые осуществляют эпидемиологический контроль, вирусный контроль, а также модули, с помощью которых мы могли тестировать наших военнослужащих», — заявил министр.

По его словам, помощь была оказана в очень короткие сроки.

«До сих пор центры находятся в Армении. И военные эпидемиологи, военные врачи воистину осуществляют героическую работу ежедневно, несколько раз в день. Наш народ и Министерство обороны очень высоко оценят труд и службу этих ребят», — добавил он.

В июне сообщалось, что российские врачи отправятся в Армению для помощи в борьбе с COVID-19.