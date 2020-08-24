В Минобороны Армении оценили уровень ВТС с Россией

Короткая ссылка
Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью RT заявил, что Россия является ведущим партнёром страны в военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а по некоторым направлениям — единственным.

«На самом высоком уровне. У нас нет партнёра такого уровня… Россия является ведущим партнёром в военно-техническом сотрудничестве и в некоторых направлениях — единственным», — сказал он.

Кроме того, он рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с коронавирусом.

«Чтобы держать под контролем распространение вируса, я обратился к министру обороны Российской Федерации с просьбой предоставить эти мобильные модули, которые осуществляют эпидемиологический контроль, вирусный контроль, а также модули, с помощью которых мы могли тестировать наших военнослужащих», — заявил министр. 

По его словам, помощь была оказана в очень короткие сроки.

«До сих пор центры находятся в Армении. И военные эпидемиологи, военные врачи воистину осуществляют героическую работу ежедневно, несколько раз в день. Наш народ и Министерство обороны очень высоко оценят труд и службу этих ребят», — добавил он.

В июне сообщалось, что российские врачи отправятся в Армению для помощи в борьбе с COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить