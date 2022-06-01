«Крупнейшее и самое мощное соединение ВМФ»: как Северный флот обеспечивает безопасность России

В России 1 июня отмечается День Северного флота — самого мощного соединения ВМФ РФ. Как сообщил командующий этим межвидовым стратегическим объединением адмирал Александр Моисеев, только в 2022 году флот получит 530 единиц новейшего вооружения. В частности, в строй должен встать фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», который станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования. По словам аналитиков, Северный флот играет одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности России, выполняя функции ядерного сдерживания. Как отмечают эксперты, по мере усиления западной военной активности в Арктике значение этого соединения будет только возрастать.

1 июня в России отмечается День Северного флота. На приуроченном к празднику брифинге командующий этим межвидовым стратегическим объединением Вооружённых сил РФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что в 2022 году флот получит 530 единиц новейшего вооружения.

«Продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 530 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 63,5%», — заявил Моисеев на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

По его словам, к 2033 году основу сил общего назначения флота составят носители высокоточного оружия большой дальности.

«С учётом тенденций движения к унификации и универсальности вооружений и техники морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов. В основном это будут носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового оружия», — подчеркнул Моисеев.

Командующий также рассказал о развитии инфраструктуры флота. По его словам, на арсеналах СФ в Гаджиеве и Североморске идёт строительство цехов для подготовки и обслуживания ракетного и морского подводного оружия. Продолжается работа по созданию производственно-логистического комплекса «Архангельск», который позволит обеспечить хранение более 100 тыс. т материальных средств и 265 единиц вооружений, военной и специальной техники, сократить затраты на содержание объектов на 347 млн рублей в год.

Моисеев добавил, что морские порты двойного назначения Тикси и Диксон будут реконструированы в рамках выполнения поручений президента по развитию Северного морского пути. Это позволит силам флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяжённости СМП.

«Идут на конфронтацию с Россией»

День Северного флота отмечается 1 июня, поскольку в 1933 году в этот день был издан циркуляр о создании Северной военной флотилии. Однако военно-морские силы в регионе появились гораздо раньше: ещё в 1733-м был создан Архангельский военный порт и на его базе сформирована эскадра — первое штатное соединение военных кораблей на Русском Севере. В зону её ответственности входили Белое море и побережье Кольского полуострова.

С тех пор сфера деятельности Северного флота существенно расширилась. В Минобороны отмечают, что СФ предназначен для защиты национальных интересов России на арктическом направлении, а также в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности.

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Главная база флота находится в Североморске. Пункты базирования также расположены в Видяеве, Гаджиеве, Гремихе, Западной Лице и Полярном. Помимо этого, в Северодвинске действует Беломорская военно-морская база.

По словам аналитиков, важной вехой в истории Северного флота стал 2014 год, когда президент Владимир Путин поручил правительству создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок, укрепить границу и образовать государственный орган для реализации политики России в регионе.

Для этих целей 1 декабря 2014-го на базе СФ было создано Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Северный флот». Из состава Западного округа были выделены территории и воинские части, которые закрепили за новой структурой. Кроме того, флот усилили дислоцированными в Заполярье сухопутными войсками Центрального и Восточного военных округов.

В том же году началось строительство военных объектов на Земле Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), в посёлке Рогачёво на Новой Земле, на острове Средний (архипелаг Северная Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля на Чукотке, а также на острове Котельный (Новосибирские острова). Строительством занимались почти 1,5 тыс. сотрудников Спецстроя.

В дальнейшем на созданных базах были развёрнуты группировки войск ОСК. В 2020 году Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот был приравнен к военному округу. Таким образом СФ стал единственным флотом в истории России, наделённым подобным статусом и полномочиями.

Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути

РИА Новости

© Андрей Соломонов

Зона ответственности объединения простирается от Мурманска до Анадыря. Как отмечают эксперты, этот регион представляет стратегическую значимость для России, поскольку здесь пролегает Северный морской путь — самый короткий морской маршрут из Азии в Европу. Аналитики полагают, что по мере изменения климата и таяния льдов СМП будет приобретать всё большую значимость в мировой торговле. Уже сейчас РФ активно инвестирует в развитие его инфраструктуры.

«Северный морской путь приобретает очень важное значение как транспортная магистраль вдоль побережья России и как соединение Азии и Европы кратчайшим морским путём. Великая Отечественная война показала важность обороны этого северного морского фасада России. И сейчас его значимость только увеличивается. Поэтому РФ строит новые базы как на материке, так и на многочисленных островах, которые у России есть в Заполярье», — пояснил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Однако западные страны, главным образом США, пытаются оспорить ведущую роль РФ в этом регионе. Эту тему поднял и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что военно-политическая обстановка в Арктике характеризуется расширением масштабов иностранного военного присутствия и ростом интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС США и НАТО, направленных на сдерживание РФ в регионе.

«Соединённые Штаты явно идут на конфронтацию с Россией, реализуя замыслы расширения альянса. Вхождение в НАТО Финляндии и Швеции — тому подтверждение. Всё это нас не может не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры, и нет сомнений, что они будут приняты», — подчеркнул командующий Северным флотом.

Флот, ПВО и сухопутные войска

В структуру Объединённого стратегического командования «Северный флот» входят подводные силы, Кольская флотилия разнородных сил, Беломорская военно-морская база, 45-я армия ВВС и ПВО, а также сухопутные и береговые войска: 61-я отдельная бригада морской пехоты, 200-я отдельная мотострелковая бригада и 80-я отдельная мотострелковая арктическая бригада.

По данным из открытых источников, в составе Северного флота — 82 надводных корабля и подлодки, а до конца 2022 года в строй должен встать третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». По словам Александра Моисеева, он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

Флагманом флота является тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» проекта 1144 «Орлан». Дальность плавания крейсера фактически не ограничена, поскольку энергетическая установка судна работает на атомной энергии: на нём функционируют два ядерных реактора на быстрых нейтронах общей мощностью 600 МВт. Совокупная мощность турбин при этом достигает 140 тыс. л. с., что позволяет крейсеру развивать скорость до 31 узла (около 57 км/ч).

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» на рейде в Кольском заливе у Североморска

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

На вооружении «Петра Великого» стоят противокорабельный ракетный комплекс «Гранит» и противолодочный ракетно-торпедный комплекс РПК-6М «Водопад», ЗРК «Кинжал» и С-300ФМ «Форт-М», зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик», реактивная бомбомётная установка РБУ-1000 «Смерч-3», реактивный комплекс противоторпедной защиты «Удав-1М» и универсальный башенный артиллерийский комплекс АК-130.

Кроме того, на крейсере могут базироваться до трёх тяжёлых многоцелевых вертолётов Ка-27. Под палубой крейсера оборудован специальный ангар и подъёмник.

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Также в состав Северного флота входит аналогичный по классу крейсер «Адмирал Нахимов», который сейчас находится в доках на ремонте и модернизации. В строй он должен вернуться в 2023 году. Стоит также отметить, что СФ располагает единственным в России авианосцем — тяжёлым авианесущим крейсером проекта 1143.5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Северный флот постепенно пополняется и кораблями нового поколения. В 2010-х на вооружение СФ стали поступать фрегаты проекта 22350. Сейчас на флоте несут службу два корабля этого проекта: «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Кроме того, в последние годы в состав флота вступили два больших десантных корабля проекта 11711 «Иван Грен» и «Пётр Моргунов».

Ракетно-ядерный щит

Особую стратегическую значимость Северному флоту придаёт возложенная на него функция ядерного сдерживания. В его составе находятся атомные субмарины проектов 941 «Акула», 955 «Борей» и 667БДРМ «Дельфин» с баллистическими ракетами на борту. Они входят в ядерную триаду России.

«В рамках стратегического сдерживания ракетными подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в заданных районах Мирового океана», — указано на сайте Минобороны.

Военнослужащие экипажа атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» Северного флота ВМФ России, стоящей на причале в Гаджиеве Мурманской области

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Подлодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» — это новейшие субмарины, которые стали поступать на вооружение СФ в 2010-х годах. Сейчас на боевом дежурстве стоят АПЛ «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». На разных этапах строительства находятся подлодки «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин».

Суда этого проекта призваны заменить разработанные ещё при СССР подлодки проектов «Акула» и «Дельфин». По словам командующего Северным флотом Александра Моисеева, субмарины этого типа в ближайшие 30—40 лет будут основой морских стратегических ядерных сил.

«Бореи» оснащаются 16 ракетами Р-30 «Булава», которые могут нести от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения. Радиус действия Р-30 составляет, по разным данным, от 8 тыс. до 10 тыс. км. МБР могут преодолевать любые существующие системы ПВО противника.

Грозным оружием в составе Северного флота также являются новейшие атомные подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» «Северодвинск» и «Казань». Ожидается поступление на вооружение ещё трёх субмарин данного типа.

Корабли этой серии предназначены для борьбы с подводными лодками и корабельными группировками, а также для нанесения ударов по наземным объектам противника.

Они оснащены вертикальными пусковыми установками, которые могут вести залповую стрельбу высокоточными крылатыми ракетами. На одном судне размещается восемь таких установок, боезапас при этом составляет 24 ракеты «Оникс» или «Калибр». Для запуска торпед на субмарине установлены десять аппаратов калибра 533 мм. При этом торпедно-ракетный комплекс может вести как одиночную, так и залповую стрельбу.

Помимо этого, СФ пополняется современными дизель-электрическими подлодками серии 677 «Лада», которые, как и проект 636 «Варшавянка», являются дальнейшим развитием подлодок серии 877 «Палтус». В задачи этих кораблей входят операции против субмарин и боевых кораблей потенциального противника в ограниченном районе действий, прибрежных и проливных зонах. Также они могут атаковать наземные цели крылатыми ракетами. Одна из главных особенностей этих субмарин — их малая заметность.

На вооружение СФ пока принята одна подлодка этого типа — «Санкт-Петербург». Ещё две субмарины («Кронштадт» и «Великие Луки») строятся.

«Флот открытого океана»

По словам аналитиков, Северный флот является самым мощным и боеспособным среди флотов России.

«Это связано с его геополитической системой базирования. Это флот открытого океана, он выходит в Северный Ледовитый океан и фактически в Атлантический океан. Балтика и Чёрное море закрыты, на Тихом океане тоже значительная часть баз закрыта, а на Севере нет никаких ограничений. Поэтому Северный флот и дальше будет развиваться в качестве крупнейшего и самого мощного соединения ВМФ России», — пояснил Константин Стрельбицкий.

Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

Как отмечает аналитик, Северный флот обладает значительным количеством боевых единиц сил ядерного сдерживания.

«Подводные крейсеры стратегического назначения — это носители ядерного оружия, один из традиционных компонентов ядерной триады ещё со времён Советского Союза. Кроме того, надо учитывать, что ядерные боеголовки могут быть установлены не только на корабельных ракетах, но и на корабельных торпедах. Поэтому Северный флот является одной из значительнейших составляющих триады ядерного сдерживания», — подчеркнул Стрельбицкий.

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По словам эксперта, важность СФ также объясняется большой протяжённостью российских северных границ.

«Северный флот — гарант безопасности РФ на так называемом северном фасаде, который представляет собой крупнейшие в мире арктические границы в заполярных водах и территориях за полярным кругом. Ни у одной страны нет такой большой границы на севере, как у РФ», — указал Стрельбицкий.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT отметил, что роль СФ в обеспечении безопасности России лишь возрастает в связи с текущей ситуацией в мире.

«Северный флот — важнейшее стратегическое объединение Вооружённых сил РФ, которое имеет статус самостоятельного командования. Это самый боеспособный и многочисленный флот в структуре ВМФ России. Его значение для обеспечения обороноспособности нашей страны сложно переоценить. И это значение сейчас лишь возрастает в свете предстоящего вступления Швеции и Финляндии в НАТО и усиления северного фланга альянса», — заключил Коротченко.