«Достигла уровня боевой эффективности современных БМП»: как обновлённая разведывательная машина БРМ-1К усилит армию РФ

В российскую армию поступила партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин (БРМ-1К), сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода». Обновлённые БРМ-1К получили унифицированное боевое отделение от БТР-82А, современный двигатель, навигационное и другое оборудование. Эти бронемашины предназначены для ведения разведки на глубину от 50 до 80 км от мест дислокации своих войск. БРМ-1К способны обнаруживать замаскированные объекты в условиях ограниченной видимости, определять и передавать координаты целей, а также поражать живую силу противника. По словам аналитиков, большой модернизационный ресурс, который был заложен в БРМ-1К разработчиками, позволяет машине и дальше успешно выполнять боевые задачи.

Рубцовский филиал корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) передал Минобороны России партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин (БРМ-1К), сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что в ходе работ на боевые машины были установлены современные двигатели, средства связи и бортовая электроника, а также навигационное оборудование, приборы наблюдения и средства разведки.

Как сообщили в УВЗ, на обновлённых БРМ-1К теперь стоит унифицированное боевое отделение от БТР-82А.

Этот модуль со стабилизированным пушечно-пулемётным вооружением оснащён 30-мм пушкой 2А72 с боекомплектом на 300 выстрелов и пулемётом ПКТМ калибра 7,62 мм. Как отмечают в «Рособоронэкспорте», комбинированный прицел ТКН-4ГА-01 обеспечивает наводчику ведение стрельбы из пушечного и пулемётного вооружения в любое время суток с места и в движении.

«Теперь эффективность БРМ-1К при ведении тактической разведки в современных операциях значительно возросла. А за счёт повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП», — подчеркнули в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией командирских боевых разведывательных машин был подписан на форуме «Армия-2020» замминистра обороны России Алексеем Криворучко и заместителем гендиректора УВЗ Вячеславом Халитовым.

Модернизированная БРМ-1К

vk.com

© Уралвагонзавод

Машина для разведчиков

БРМ-1К была создана на базе БМП-1 в начале 1970-х. В советской армии она пришла на смену плавающему лёгкому танку ПТ-76, стоявшему на вооружении с 1951 года. Серийный выпуск этой техники был налажен на Курганском и Рубцовском машиностроительных заводах, а всего было выпущено более 1500 единиц БРМ-1К.

В целом конструкция боевой разведывательной машины повторяет БМП-1. В передней части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение, в центральной и кормовой — боевое отделение. Корпус у машины сварной, а башня способна совершать круговое вращение.

Большие кормовые люки для десантирования пехоты были заменены на БРМ-1К на аналогичные, но меньших размеров, предназначенные для высадки разведчиков. Кроме того, над люками был установлен контейнер с дополнительными радиоантеннами.

Машина предназначена для ведения разведывательных действий в любое время суток в составе разведгрупп на глубину от 50 до 80 км от мест дислокации своих войск.

БРМ-1К способна обнаруживать замаскированные объекты в условиях ограниченной видимости, определять и передавать координаты целей, поражать открытую и укрытую живую силу противника.

«Предназначение этой машины — ведение разведки на переднем крае. У неё очень хорошая оптика и другие средства наблюдения, которые позволяют обнаруживать позиции противника», — пояснил в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Броня машины позволяет защитить экипаж и внутреннее оборудование от крупнокалиберных пулемётов, малокалиберных автоматических пушек и осколков снарядов полевой артиллерии. Кроме того, БРМ-1К способна без предварительной подготовки форсировать водные преграды и располагает аппаратурой для обнаружения работающих РЛС противника и мин. К функциям БРМ-1К также относятся ведение химико-радиационной разведки и обеспечение радиосвязи.

До модернизации экипаж БРМ-1К состоял из шести человек: командира машины, наводчика пушки, радиотелеграфиста, водителя-механика и двух человек десанта. Информации о составе экипажа обновлённой машины пока нет.

«Большой модернизационный ресурс»

По словам аналитиков, модернизация командирских боевых разведмашин позволила адаптировать их к работе в условиях современного боя.

«Модернизация направлена на то, чтобы вернуть эту технику к жизни. Самая важная и дорогая часть любой бронетехники — это бронекапсула, а в неё уже можно поставить новый двигатель, современную трансмиссию, вооружение и электронику. Что и было сделано. Получается недорогая и эффективная машина», — отметил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Баранец.

Модернизированная БРМ-1К

vk.com

© Уралвагонзавод

Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Литовкин. «В БРМ-1К были обновлены электроника, система управления огнём, ходовая часть и двигатель. Этот новорождённый значительно превосходит своих родителей. Обновлённая машина станет хорошим усилением для наших войск», — отметил эксперт.

Он полагает, что живучесть этой техники, созданной ещё в 1970-х годах, объясняется большим заделом для модернизации, который был предусмотрен разработчиками.

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«У неё, как и у БМП-1, необыкновенно большой модернизационный ресурс», — пояснил специалист.

В свою очередь, Виктор Баранец обратил внимание на то, что в советские годы было выпущено большое количество этих машин.

«В СССР их было произведено огромное количество — около полутора тысяч. Многие армии мира до сих пор эксплуатируют эту технику. Соответственно, поставив на старый корпус новый двигатель, трансмиссию, электронику и вооружение, вы получаете — ну не за две копейки, конечно, но за сравнительно небольшую сумму — современную машину. Купить новую, например, БМП-3 — это дорого. А модернизировав старую технику, вы получаете сравнимую по качествам машину. Это нормальная практика», — говорит аналитик.

По мнению экспертов, обновлённая БРМ-1К сможет ещё долгое время применяться в войсках.

«Если бронекапсула физически не повреждалась в ходе использования, срок эксплуатации может быть ещё долгим. Меняя начинку, вы можете продлевать жизнь машине значительное количество времени», — заключил Баранец.