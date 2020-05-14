«Международный полярный маршрут»: как новые российские ледоколы помогут в освоении Северного морского пути

В мае Балтийский завод заложит третий серийный (четвёртый по счёту) универсальный атомный ледокол проекта 22220 под названием «Якутия». В настоящий момент на верфи достраиваются ещё три атомохода этого типа — «Арктика» (головной атомоход), «Сибирь» и «Урал». Производитель называет их самыми большими и мощными ледоколами в мире. Как отмечают эксперты, суда сыграют важную роль в освоении Северного морского пути.

В мае этого года на Балтийском заводе будет заложен третий серийный (четвёртый по счёту) атомный ледокол проекта 22220. Соответствующая информация размещена на официальном сайте предприятия.

«26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя «Якутия» и станет четвёртым атомоходом серии», — говорится в сообщении завода.

Отмечается, что заказчиком строительства выступает ФГУП «Атомфлот». Данное предприятие входит в государственную корпорацию «Росатом».

Как пояснили в пресс-службе Балтийского завода, назвав новый ледокол «Якутией», судостроители продолжили уже сложившуюся традицию «Росатомфлота».

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«Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов «Росатомфлота», согласно которой названия выбираются из перечня географических объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа «Арктика», выведенных из эксплуатации», — отметили на Балтийском заводе.

Помимо этого, по данным судостроителей, в текущем году начнётся строительство ещё двух атомоходов проекта 22220.

«Суда этого типа отличает повышенная мощность. Они призваны наладить движение по Северному морскому пути (СМП). Эти атомоходы будут надёжно обеспечивать эксплуатацию трассы и проводку судов», — отметил в интервью RT полярник и кандидат физико-математических наук Виктор Боярский.

По его словам, на сегодняшний день Россия нуждается в целом ряде судов подобного класса.

«Для надёжной эксплуатации Северного морского пути необходимо увеличивать количество ледоколов. Зачастую в тяжёлых погодных условиях одного ледокола для сопровождения судов недостаточно. Особенно сейчас, когда огромные газовозы по размеру существенно превосходят сами ледоколы. Для их прохода может понадобиться сразу несколько таких атомных кораблей, чтобы можно было поддерживать созданный во льдах канал», — пояснил эксперт.

Церемония спуска на воду корпуса первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я «Сибирь» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Анатолий Медведь

«Самые мощные в мире»

В настоящее время на Балтийском заводе идёт строительство трёх атомных ледоколов проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Головное судно этого класса, «Арктика», было заложено 5 ноября 2013 года. Менее чем через три года, 16 июня 2016-го, состоялся его торжественный спуск на воду. В декабре 2019 года «Арктика» успешно прошла первый этап испытаний, в рамках которого была проведена проверка хода судна от резервных дизель-генераторов и достигнута самостоятельная скорость в шесть узлов. Помимо этого, специалисты завода протестировали работу связи, навигации и бытовых систем судна.

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Но в феврале испытания прошли не столь успешно — у ледокола вышел из строя один из шести двигателей. Однако глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью газете «Коммерсантъ» подчеркнул, что «Арктика» — «это научно-исследовательская работа, головной пароход, такого в мире не существовало».

«Ничего катастрофического не произошло. Можно сделать на борту определённые работы, можно сделать в доке определённые работы, у нас все технологические ходы записаны: мы понимаем, что мы будем делать в случаях A, B, C», — пояснил Рахманов.

Напомним, первым серийным атомоходом проекта 22220 стала «Сибирь». Строительство этого судна началось 26 мая 2015 года, спущено на воду оно было 22 сентября 2017-го. Второй серийный ледокол проекта, «Урал», был заложен 25 июля 2016 года. В мае прошлого года его спустили на воду.

Разработкой проекта 22220 с 2009 года занимается ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург).

По мнению экспертов, существенным преимуществом ледоколов этой серии является двухосадочная конструкция, которая позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Длина атомоходов составляет 173,3 м, ширина — 34 м, высота борта — 15,2 м, водоизмещение — 33,54 тыс. т. Управляются данные суда экипажем из 52 человек. Срок службы ледоколов проекта 22220 достигает 40 лет.

Второй из двух парогенерирующих блоков (ПГБ), входящий в реакторную установку РИТМ-200, устанавливается на головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220

РИА Новости

© Пресс-службой ООО «Балтийский завод-Судостроение»

Как отмечается на сайте Балтийского завода, российские атомоходы проекта 22220 «станут самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире». На них устанавливается двухреакторная энергетическая установка на базе ядерного реактора РИТМ-200 мощностью 175 МВт, который был разработан нижегородским ОКБМ имени И.И. Африкантова и производится на машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск».

По сравнению с предыдущими моделями реакторных установок данного типа, в РИТМ-200 был увеличен срок службы оборудования. Помимо этого, его отличает повышенная безопасность, которая достигается за счёт использования «пассивных и самосрабатывающих систем и устройств безопасности». Они ограничивают «неблагоприятное влияние отказов внешних систем, источников энергии, ошибок персонала», указывается в материалах ОКБМ.

Производитель отмечает, что универсальные ледоколы проекта 22220 предназначены для круглогодичной проводки судов и караванов в западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы, оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, а также буксировки различных плавсредств. При этом предельная толщина ледового покрытия, которую такой ледокол может преодолеть при непрерывном ходе со скоростью 1,5—2 узла (2,78—3,7 км/ч), составляет 2,8 м.

«Стратегический и долгосрочный проект»

Как отмечают эксперты, ледоколы проекта 22220 должны будут сыграть одну из ключевых ролей в налаживании транспортных перевозок по Северному морскому пути. В декабре 2019 года правительство утвердило план развития инфраструктуры СМП до 2035 года. Его разработкой занимался «Росатом» — инфраструктурный оператор Северного морского пути.

Помимо строительства ледоколов типа 22220, план предусматривает создание атомоходов проекта «Лидер», гидрографических и буксирных судов.

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Кроме того, документ включает положение о разработке системы «централизованного оперативно-тактического управления круглогодичным судоходством по всей акватории Северного морского пути на базе создания единого диспетчерского центра управления судоходством».

Также в ходе реализации этого плана будет проведена реконструкция ряда аэропортов в прилегающих к СМП регионах, в том числе в Якутии, Чукотском и Ненецком автономных округах, а также созданы арктические комплексные аварийно-спасательные центры МЧС России, оснащённые оборудованием, приспособленным к арктическому климату.

Также при разработке стратегии развития СМП большое внимание было уделено внедрению цифровых технологий в организацию перевозок. В частности, документом предусматривается предоставление «транспортно-логистических услуг по перевозкам по Северному морскому пути на основе цифровой платформы безбумажного электронного оформления мультимодальных перевозок пассажиров и грузов».

Для улучшения навигации по СМП планируется вывести на орбиту ряд специальных спутников. Так, до 2025 года должна быть развёрнута гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М», которая обеспечит «федеральные органы исполнительной власти и организации спутниковыми гидрометеорологическими данными высокого временного разрешения по полярной области Земли».

Во время форума «Арктика — территория диалога» в апреле 2019 года президент России Владимир Путин отметил, что СМП предоставляет перевозчикам колоссальные преимущества, поскольку он короче других аналогичных маршрутов. Так, по его словам, путь по морю из Иокогамы до Роттердама (12 тыс. км) займёт 33 дня, а по Северному морскому пути (7,3 тыс. км) — всего 20 суток.

Судно в Восточно-Сибирском море

РИА Новости

© Михаил Фомичев

«Экономия колоссальная — и на топливе, и на времени, поэтому он (Северный морской путь. — RT), конечно, будет очень привлекательным», — полагает Путин.

Российский лидер также добавил, что РФ в обозримой перспективе способна существенно увеличить объём транспортных перевозок по СМП.

«В послании Федеральному собранию 2018 года уже отмечалось, что в наших силах существенно нарастить объём грузоперевозок только по Северному пути до 80 млн тонн уже к 2025 году. Еще 10—15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, посчитанная и предметная задача. По итогам прошлого года объём перевозок по Северному пути достиг уже 20 млн тонн», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме в Петербурге.

По мнению экспертов, Северный морской коридор может стать одной из самых используемых транспортных артерий в мире.

«Этот маршрут в будущем может аккумулировать большой грузопоток между Европой и государствами Азиатского региона, поэтому в его развитии потенциально заинтересованы многие страны мира. Его значение будет возрастать также из-за климатических изменений, в результате которых происходит таяние льдов, а значит, СМП будет доступен для судоходства всё большее количество времени в году», — рассказал в интервью RT доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров.

Аналитик добавил, что с годами значимость Северного морского пути будет только повышаться.

«Огромное международное значение этой трассы как международного полярного маршрута будет возрастать, для этого есть все шансы. И сейчас мы должны активно готовиться к этому, развивать инфраструктуру и совершенствовать необходимые технологии», — считает Александров.

По его словам, за последние годы в России было многое сделано в этом направлении, благодаря чему ей удалось создать определённый задел, которого нет у других стран региона.

«Мы наращиваем портовые мощности, развиваем инфраструктуру на протяжении всего Северного морского пути. На верфях строятся ледоколы, призванные заменить уходящие, которые были созданы ещё при СССР. Это всё этапы освоения Севморпути и реализации арктической политики России. Это стратегический и долгосрочный проект, который может принести нам немалую выгоду», — заключил эксперт.