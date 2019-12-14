Атомный ледокол «Арктика» завершил ходовые испытания

Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 выполнил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся к достроечной стенке Балтийского завода. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба предприятия.

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РИА Новости

«Атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний», — заявили на предприятии. Отмечается, что ледокол вернулся к достроечной стенке завода 14 декабря. Была проведена проверка хода судна от резервных дизель-генераторов, достигнута самостоятельная скорость в шесть узлов. Также успешную работу показали связь, навигация и бытовые системы судна. 12 декабря ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания.