Атомный ледокол «Арктика» завершил ходовые испытания
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- РИА Новости
«Атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний», — заявили на предприятии.
Отмечается, что ледокол вернулся к достроечной стенке завода 14 декабря.
Была проведена проверка хода судна от резервных дизель-генераторов, достигнута самостоятельная скорость в шесть узлов.
Также успешную работу показали связь, навигация и бытовые системы судна.
12 декабря ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания.