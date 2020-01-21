Энергия «Снежинки»: какие перспективы открывает запуск российской арктической станции на безуглеродном сырье
- Проект станции «Снежинка»
- © Институт арктических технологий МФТИ
В 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) заработает новейшая международная круглогодичная автономная арктическая станция «Снежинка». Об этом 20 января на презентации проекта в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.
«Сейчас прорабатывается детальный план (строительства «Снежинки». — RT). Мы рассчитываем до конца этого года пройти этап государственной экспертизы. Если всё будет складываться, как мы планируем, то весной 2021 года начнётся установка свай, а основная часть строительных работ будет завершена в 2022 году», — рассказал он.
Проект Московского физико-технического института реализуется при поддержке МИД РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства науки и высшего образования, а также губернатора ЯНАО. Строительство станции будет осуществляться в кооперации с российскими и зарубежными индустриальными партнёрами.
К проекту планируется привлечь организации из стран-участниц Арктического совета (Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США), а также представителей государств-наблюдателей. В частности, на текущий момент достигнуты договорённости с японскими компаниями.
Выступая на презентации «Снежинки», посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов напомнил, что в 2021—2023 годах Москва будет председательствовать в Арктическом совете. По его словам, на повестке дня в этот период будут стоять вопросы устойчивого развития Заполярья. В связи с этим реализация проекта станции приобретает для РФ репутационное значение.
«Мы рассматриваем эту инициативу в качестве важного пилотного проекта, который в том числе будет содействовать переходу Арктического региона на платформу деятельности замкнутого цикла… Концепция проекта соответствует принципам, которые мы закладываем в основу председательства России в Арктическом совете», — подчеркнул Корчунов.
По словам дипломата, проект МФТИ соответствует установке президента России на поддержку международного научного сотрудничества в Арктике, а также на использование в регионе ресурсосберегающих технологий. Корчунов отметил, что ведомство рассчитывает на участие зарубежных коллег в строительстве «Снежинки».
Научный эксперимент
«Снежинка» будет построена в нескольких сотнях метрах от этностойбища «Земля надежды». Станция будет питать энергией этот небольшой посёлок, где проживает несколько десятков ненецких семей. Её открытие, как ожидается, будет способствовать притоку туристов и в целом улучшит условия жизни коренного населения.
Площадь «Снежинки» составит около 2 тыс. кв. м. Планируется возвести два жилых и два лабораторных модуля в форме куполов. Станция будет надёжно защищена от суровых морозов и порывистых ветров. Основной слой теплозащиты зданий будет толщиной 300 мм.
- Проект жилого номера станции «Снежинка»
- © Институт арктических технологий МФТИ
На объекте круглый год смогут жить более 30 человек. Станция будет оборудована одноместными номерами, библиотекой, спортзалом, смотровой площадкой и небольшой теплицей, приспособленной для выращивания различных сельхозкультур. До станции из аэропорта Салехарда можно будет добраться на электрических снегоходах и вездеходах ТРЭКОЛ. В зависимости от погоды дорога займёт 6—8 часов.
В МФТИ рассчитывают, что «Снежинка» станет одним из центров международного научного сотрудничества. На базе станции будут тестироваться технологические решения в области строительства, искусственного интеллекта, телекоммуникации, медицины, сельского хозяйства, робототехники, «интернета вещей», «умного дома», 3D-печати. Исследования и научные опыты позволят улучшить системы жизнеобеспечения в Заполярье, полагают в МФТИ.
Главная особенность «Снежинки» заключается в использовании водорода и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На территории станции будут установлены ветряки, солнечные панели и три купола для производства водорода посредством электролиза.
Юрий Васильев считает водород наиболее перспективным энергоресурсом для небольших арктических населённых пунктов, которые зачастую находятся в транспортной изоляции и не подключены к централизованной системе энергоснабжения.
В Заполярье на протяжении последних десятилетий для обогрева и производства электроэнергии используются дизель-генераторы. Данная практика требует постоянного завоза топлива, что не всегда возможно из-за погодных условий. К тому же сжигание дизеля наносит ущерб атмосфере.
Водород на «Снежинке» будет производиться из воды. Совокупная генерация водородных батареек, как подсчитали в МФТИ, составит до 350 кВт. Водород будет использоваться главным образом в холодное время года, а с апреля по сентябрь станция сможет работать преимущественно на энергии ветра и солнца.
Отвечая на вопрос корреспондента RT, Юрий Васильев заявил, что стоимость основного этапа работ по «Снежинке» с учётом расходов на проектирование и продвижение проекта оценивается в €10—12 млн. Учёный не уточнил источники финансирования, но дал понять, что МФТИ рассчитывает на приток частных, в том числе иностранных инвестиций.
Замглавы ЯНАО Александр Мажаров отметил, что строительство «Снежинки» — это прежде всего научный эксперимент, который вряд ли окупится. Однако его реализация позволит протестировать экологически чистые технологии, которые будут востребованы в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
«Вполне реальная перспектива»
У МФТИ большие планы по замене дизельного топлива на просторах Заполярья и Дальнего Востока. Летом 2020 года в ЯНАО в посёлке Лаборовая учёные введут в строй небольшую гибридную автономную электростанцию. Её запуск должен на 50% снизить потребление дизельного топлива местными жителями. Предполагается, что срок окупаемости объекта составит десять лет.
Как считает ректор МФТИ Николай Кудрявцев, «тиражирование данного опыта» при поддержке инвесторов позволит улучшить электроснабжение в изолированных посёлках Арктики, снизить расходы населения на коммунальные услуги и сократить нагрузку на местные бюджеты.
- Фактория Лаборовая
- © Сергей Пятаков
В беседе с RT почётный полярник, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский подчеркнул, что в высоких широтах России достаточно остро ощущается необходимость отказа от дизеля. С точки зрения эксперта, российские учёные предлагают перспективные проекты, которые облегчат условия жизни в суровом климате.
«Дизель-генераторы загрязняют атмосферу, и, конечно, от них нужно постепенно — без фанатизма — отказываться. Я сторонник развития атомной энергетики в Арктике, но не имею ничего против экспериментов с ветряками, водородом и другими источниками энергии. Для удалённых и изолированных посёлков это вполне реальная перспектива», — пояснил Боярский.
Аналогичной точки зрения придерживается президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. В комментарии RT он заявил, что дизельное топливо в Заполярье — дефицитный и дорогой источник энергии.
«Россия должна иметь собственные развитые компетенции в области нетрадиционных источников энергии. Это выход для изолированных арктических поселений, которые сильно зависят от жидкого топлива. Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Арктике очень большой, и проекты МФТИ — это шаг вперёд на этом пути», — подытожил Боярский.
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