Энергия «Снежинки»: какие перспективы открывает запуск российской арктической станции на безуглеродном сырье

В 2022 году на Ямале планируется запустить новейшую международную арктическую станцию «Снежинка», работающую на безуглеродном сырье. Об этом сообщил исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев. Проект реализуется при поддержке МИД РФ, губернатора ЯНАО, государственных и частных структур. «Снежинка» будет использовать энергию водорода, ветра и солнца. Станция может стать одним из центров международного сотрудничества с учёными стран, входящих в Арктический совет на правах участников и наблюдателей. Кроме того, в перспективе «Снежинка» позволит решить проблему зависимости удалённых посёлков Заполярья от дорогого и дефицитного дизельного топлива.

В 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) заработает новейшая международная круглогодичная автономная арктическая станция «Снежинка». Об этом 20 января на презентации проекта в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.

«Сейчас прорабатывается детальный план (строительства «Снежинки». — RT). Мы рассчитываем до конца этого года пройти этап государственной экспертизы. Если всё будет складываться, как мы планируем, то весной 2021 года начнётся установка свай, а основная часть строительных работ будет завершена в 2022 году», — рассказал он.

Проект Московского физико-технического института реализуется при поддержке МИД РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства науки и высшего образования, а также губернатора ЯНАО. Строительство станции будет осуществляться в кооперации с российскими и зарубежными индустриальными партнёрами.

К проекту планируется привлечь организации из стран-участниц Арктического совета (Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США), а также представителей государств-наблюдателей. В частности, на текущий момент достигнуты договорённости с японскими компаниями.

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Выступая на презентации «Снежинки», посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов напомнил, что в 2021—2023 годах Москва будет председательствовать в Арктическом совете. По его словам, на повестке дня в этот период будут стоять вопросы устойчивого развития Заполярья. В связи с этим реализация проекта станции приобретает для РФ репутационное значение.

«Мы рассматриваем эту инициативу в качестве важного пилотного проекта, который в том числе будет содействовать переходу Арктического региона на платформу деятельности замкнутого цикла… Концепция проекта соответствует принципам, которые мы закладываем в основу председательства России в Арктическом совете», — подчеркнул Корчунов.

По словам дипломата, проект МФТИ соответствует установке президента России на поддержку международного научного сотрудничества в Арктике, а также на использование в регионе ресурсосберегающих технологий. Корчунов отметил, что ведомство рассчитывает на участие зарубежных коллег в строительстве «Снежинки».

Научный эксперимент

«Снежинка» будет построена в нескольких сотнях метрах от этностойбища «Земля надежды». Станция будет питать энергией этот небольшой посёлок, где проживает несколько десятков ненецких семей. Её открытие, как ожидается, будет способствовать притоку туристов и в целом улучшит условия жизни коренного населения.

Площадь «Снежинки» составит около 2 тыс. кв. м. Планируется возвести два жилых и два лабораторных модуля в форме куполов. Станция будет надёжно защищена от суровых морозов и порывистых ветров. Основной слой теплозащиты зданий будет толщиной 300 мм.

Проект жилого номера станции «Снежинка»

© Институт арктических технологий МФТИ

На объекте круглый год смогут жить более 30 человек. Станция будет оборудована одноместными номерами, библиотекой, спортзалом, смотровой площадкой и небольшой теплицей, приспособленной для выращивания различных сельхозкультур. До станции из аэропорта Салехарда можно будет добраться на электрических снегоходах и вездеходах ТРЭКОЛ. В зависимости от погоды дорога займёт 6—8 часов.

В МФТИ рассчитывают, что «Снежинка» станет одним из центров международного научного сотрудничества. На базе станции будут тестироваться технологические решения в области строительства, искусственного интеллекта, телекоммуникации, медицины, сельского хозяйства, робототехники, «интернета вещей», «умного дома», 3D-печати. Исследования и научные опыты позволят улучшить системы жизнеобеспечения в Заполярье, полагают в МФТИ.

Главная особенность «Снежинки» заключается в использовании водорода и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На территории станции будут установлены ветряки, солнечные панели и три купола для производства водорода посредством электролиза.

Юрий Васильев считает водород наиболее перспективным энергоресурсом для небольших арктических населённых пунктов, которые зачастую находятся в транспортной изоляции и не подключены к централизованной системе энергоснабжения.

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В Заполярье на протяжении последних десятилетий для обогрева и производства электроэнергии используются дизель-генераторы. Данная практика требует постоянного завоза топлива, что не всегда возможно из-за погодных условий. К тому же сжигание дизеля наносит ущерб атмосфере.

Водород на «Снежинке» будет производиться из воды. Совокупная генерация водородных батареек, как подсчитали в МФТИ, составит до 350 кВт. Водород будет использоваться главным образом в холодное время года, а с апреля по сентябрь станция сможет работать преимущественно на энергии ветра и солнца.

Отвечая на вопрос корреспондента RT, Юрий Васильев заявил, что стоимость основного этапа работ по «Снежинке» с учётом расходов на проектирование и продвижение проекта оценивается в €10—12 млн. Учёный не уточнил источники финансирования, но дал понять, что МФТИ рассчитывает на приток частных, в том числе иностранных инвестиций.

Замглавы ЯНАО Александр Мажаров отметил, что строительство «Снежинки» — это прежде всего научный эксперимент, который вряд ли окупится. Однако его реализация позволит протестировать экологически чистые технологии, которые будут востребованы в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Вполне реальная перспектива»

У МФТИ большие планы по замене дизельного топлива на просторах Заполярья и Дальнего Востока. Летом 2020 года в ЯНАО в посёлке Лаборовая учёные введут в строй небольшую гибридную автономную электростанцию. Её запуск должен на 50% снизить потребление дизельного топлива местными жителями. Предполагается, что срок окупаемости объекта составит десять лет.

Как считает ректор МФТИ Николай Кудрявцев, «тиражирование данного опыта» при поддержке инвесторов позволит улучшить электроснабжение в изолированных посёлках Арктики, снизить расходы населения на коммунальные услуги и сократить нагрузку на местные бюджеты.

Фактория Лаборовая

© Сергей Пятаков

В беседе с RT почётный полярник, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский подчеркнул, что в высоких широтах России достаточно остро ощущается необходимость отказа от дизеля. С точки зрения эксперта, российские учёные предлагают перспективные проекты, которые облегчат условия жизни в суровом климате.

«Дизель-генераторы загрязняют атмосферу, и, конечно, от них нужно постепенно — без фанатизма — отказываться. Я сторонник развития атомной энергетики в Арктике, но не имею ничего против экспериментов с ветряками, водородом и другими источниками энергии. Для удалённых и изолированных посёлков это вполне реальная перспектива», — пояснил Боярский.

Аналогичной точки зрения придерживается президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. В комментарии RT он заявил, что дизельное топливо в Заполярье — дефицитный и дорогой источник энергии.