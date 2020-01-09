Меж трёх сверхдержав: в Дании призвали укрепить оборону и снизить зависимость от США и НАТО

Копенгагену следует укреплять свой оборонный потенциал в связи с активизацией соперничества великих держав в Арктике. Такая рекомендация содержится в докладе Датского института международных исследований. В документе также отмечается, что королевству следует снизить зависимость от США и НАТО и в большей степени влиять на действия альянса и Вашингтона на своей территории. При этом специалисты института подчёркивают, что Соединённые Штаты «не слишком чутко относятся к национальным и местным приоритетам и интересам принимающих стран», и советуют Дании укреплять сотрудничество с соседними государствами и следить за действиями не только России и Китая, но и Америки. Эксперты полагают, что страны Европы больше беспокоит не надуманная «угроза» со стороны Москвы или Пекина, а непредсказуемое поведение их североамериканского союзника.

В Датском институте международных исследований, который готовит доклады для парламента и правительства королевства, предложили Копенгагену укреплять военный потенциал в Арктике, чтобы «не зависеть слишком сильно» от США и НАТО в случае вооружённого конфликта.

«В целях обеспечения надлежащего функционирования, контроля и реагирования на ранних этапах военного кризиса, а также обеспечения национальных приоритетов и интересов, Королевству Дания следует уделять приоритетное внимание развитию достаточного арктического потенциала, чтобы в самом начале не слишком сильно зависеть от вовлечения США и НАТО», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Специалисты считают, что власти Дании должны стремиться к тому, чтобы выработать определённые принципы, согласно которым Североатлантический альянс и Соединённые Штаты будут проводить учения и осуществлять иную военную деятельность. В частности, в докладе отмечается, что Копенгагену следует определять, где и когда США и НАТО осуществляют военную деятельность на территории королевства, а также в целом более активно влиять на присутствие американских и натовских сил.

«США — важнейший союзник Исландии и Дании. Однако США непредсказуемы и, как показывает опыт, не слишком чутко относятся к национальным и местным приоритетам и интересам принимающих стран», — пишут аналитики.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о желании купить остров Гренландия, который является частью датского королевства. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, категорически отвергла эту идею, назвав её абсурдной.

«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. — RT) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились», — сказала она.

Кроме того, стоит отметить, что Копенгаген уже заявлял о планах усилить оборону Арктики. В декабре прошлого года стало известно о намерении властей выделить на эти цели около $221 млн. Арктический регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности», заявила Фредериксен.

Как пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер, в Дании заговорили о наращивании собственных военных сил из-за давления Соединённых Штатов, в том числе и в рамках НАТО.

«Все видят, что НАТО фактически является продолжением США и реализует только американскую повестку. И если Дания хочет вариативности, она должна уметь декларировать и отстаивать свои интересы самостоятельно и желательно в приемлемых отношениях с Россией и другими арктическими странами», — сказал он.

Гренландия

Reuters

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Конкуренция во льдах

Между тем датские специалисты обращают внимание на растущее противостояние великих держав — США, России и Китая — в Арктике. При этом Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как конкурентов, которых необходимо «сдерживать и подавлять», отмечают авторы доклада. В случае с РФ обеспокоенность Штатов вызывает наращивание российской военной мощи в регионе.

«Вопросы политики и безопасности, связанные с Арктикой, Вашингтон всё чаще рассматривает через призму «соперничества великих держав», относя Россию и Китай к его участникам, в отношении которых следует принимать меры по сдерживанию и противодействию», — говорится в материале.

Стоит отметить, что в США не раз высказывались по поводу якобы «угроз» со стороны России в Арктике. Так, американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что из-за Москвы северный регион становится более «милитаризированным». А глава Северного командования ВС США генерал Терренс О'Шонесси посчитал, что РФ может нанести через Арктику удар по территории Америки в случае потенциального конфликта.

Тем не менее датские специалисты отмечают, что российское военное присутствие в Заполярье имеет преимущественно оборонительный характер. По их словам, Москва заинтересована в сохранении мира в Арктике, однако военные инициативы США и НАТО в регионе могут быть рассмотрены как враждебные и привести к ещё большему укреплению боевого потенциала.

«Москва по-прежнему считает, что ключевым фактором развития российской Арктики в качестве стратегически важной ресурсной базы является стабильность в регионе. Следовательно, Россия всё ещё заинтересована в том, чтобы Арктика оставалась «зоной мира и сотрудничества», — сообщают в Датском институте международных исследований.

«Угроза» американского партнёрства

Сотрудники организации подчёркивают, что северные страны, включая Финляндию, Норвегию и Исландию, считают крайне маловероятной возможность конфликта в Арктике. В то же время авторы подчёркивают, что стоит следить за действиями не только Китая и России, но и США.

«В частности, было бы положительно воспринято более активное сотрудничество стран Северной Европы в области информационного обмена, а также совместного использования ресурсов и разведданных, касающихся, например, различных китайских и российских субъектов, стремящихся начать инвестиционную или какую-либо иную деятельность в регионе, а также — потенциально — методов и действий, к которым там прибегают США», — отмечается в документе.

Специалисты датского института также подчёркивают, что Финляндия, Норвегия и Исландия в целом положительно воспринимают усиление присутствия США в Арктике, но в то же время «беспокоятся по поводу возможности влиять на этот процесс и защищать свои национальные приоритеты и интересы в условиях, когда США и НАТО всё чаще начинают диктовать свою повестку в Арктике».

Северные государства, и прежде всего Данию, намного больше волнует спонтанная политика Вашингтона, чем мнимые российские и китайские «угрозы», подметил Владимир Брутер.

«Никаких угроз со стороны Москвы и Пекина не существует. Военный потенциал России на сегодняшний момент таков, что он предназначен для поддержания паритета с США и НАТО, но не для каких-либо атак. И датские специалисты это понимают. Несмотря на то что Дания — член Североатлантического альянса, у неё есть своё мнение. Датчанам хотелось бы несколько другой диспозиции, особенно если вспомнить, что Трамп предлагал Дании продать Гренландию», — сказал политолог.

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Соединённые Штаты приступили к наращиванию вооружённых сил в Арктике ещё в 2009 году. Тогда под руководством Барака Обамы была принята арктическая дорожная карта, которая предполагала расширение морских операций. А в 2013 году Минобороны США представило арктическую стратегию, включающую проведение учений в Арктике для получения опыта боевых операций в условиях этого региона.

В 2018 году военный блок провёл масштабные манёвры у северных границ России — Trident Juncture. В них приняли участие порядка 30 государств. За полярный круг впервые за 27 лет зашёл американский авианосец USS Harry S. Truman. Явный рост активности военно-морских сил США в Арктике недавно констатировали и в российском Министерстве обороны.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта», — заявил начальник штаба Объединённого командования вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.

В сложившихся условиях Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность. Так, в 2014 году президент РФ Владимир Путин поручил укрепить северные рубежи и создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения.

На сегодняшний день военная инфраструктура в регионе значительно улучшена, построены военные базы на Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, подходит к концу создание военного городка в посёлке Тикси. Кроме того, совершенствуется и Северный флот — его перевооружают на береговые комплексы «Бастион» и ракеты корабельного базирования «Калибр».

При этом приоритетом России в регионе остаётся мирное освоение. Основная задача в Арктике на ближайшее будущее — развитие Северного морского пути. Предполагается, что к 2035 году объём перевозок через транспортную артерию увеличится почти в восемь раз и достигнет 160 млн т.

Вместе с тем Россия выступает за укрепление сотрудничества со всеми государствами Заполярья. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убеждён, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнёрства», — сказал глава государства.

Караван транспортных судов проходит по Северному морскому пути

РИА Новости

© Андрей Соломонов

Северный союз

Тем временем в Датском институте международных исследований предлагают правительству усилить сотрудничество со странами Северной Европы, в частности в вопросе обмена информацией и разведданными.

«Королевство Дания могло бы изучить возможности для укрепления сотрудничества между странами Северной Европы в области обмена информацией, совместного использования ресурсов и сбора разведданных о деятельности всех трёх великих держав», — указывается в докладе.

Как подчёркивают специалисты, обмен данными и координация политики особенно актуальны в связи с намерениями США возобновить работу военной базы в исландском Кефлавике. Кстати, именно на эту базу десантировались две тысячи американских морских пехотинцев перед учениями Trident Juncture в 2018 году.

Сотрудники института также отметили, что Дания вместе с другими арктическими странами должна стремиться к прозрачности и предсказуемости при проведении военных учений в регионе.

Поведение Соединённых Штатов вынуждает союзников быть более самостоятельными и меньше полагаться на Вашингтон и НАТО, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«США своими действиями настраивают против себя значительное число европейцев, которые начинают задумываться над проведением более самостоятельной политики, над большим взаимодействием с соседями», — сказал он.

Однако, по словам эксперта, ожидать значительных изменений во внешней политике Копенгагена пока рано.

«Трудно говорить о серьёзных изменениях позиции. Это, скорее, конъюнктурная вещь, связанная с нынешним руководством США. Коренного поворота в политике Дании пока не произойдёт», — заключил Рогулёв.