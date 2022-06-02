Эталон истребителя: как Су-27 стал символом отечественной авиации

40 лет назад в небо впервые поднялся серийный образец многоцелевого истребителя четвёртого поколения Су-27, предназначенного для завоевания господства в воздухе. Вобрав в себя передовые разработки своего времени, Су-27 стал лучшим в своём классе и получил значительный потенциал для модернизации. Эта машина — родоначальник целого семейства самолётов, включая фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель поколения 4++ Су-35. По словам аналитиков, Су-27 по праву стал одним из символов отечественной боевой авиации.

2 июня 1982 года лётчик-испытатель Геннадий Матвеенко впервые поднял в воздух первый серийный истребитель Су-27 с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина (КнААПО).

Разработка перспективного фронтового истребителя в СССР началась в конце 1960-х годов, когда военно-политическое руководство страны пришло к выводу о необходимости создания машины четвёртого поколения. Самолёт, в частности, создавался как ответ на разработку в США истребителя F-15 Eagle.

Проектирование новой машины было поручено трём ведущим конструкторским бюро: Сухого, Яковлева и Микояна. Каждое из них работало над своим вариантом самолёта. В итоге было решено дать зелёный свет проектам ОКБ Сухого и КБ «МиГ», которые дополняли бы друг друга, а впоследствии получили обозначения Су-27 и МиГ-29.

Эскизное проектирование первого варианта будущего Су-27 было завершено в 1975 году. Прототип машины получил обозначение Т-10 и впервые поднялся в воздух 20 мая 1977-го. Однако в ходе испытаний выяснилось, что машина не соответствует техзаданию и уступает F-15.

Специалисты Сухого в кратчайшие сроки переработали конструкцию самолёта, фактически создав новую машину, которая получила шифр Т-10С. В апреле 1981-го опытный образец совершил первый полёт, а через год был поднят в небо уже серийный истребитель — ставший позднее легендарным Су-27.

Государственные испытания машины продолжались до 1985 года, а на вооружение советских ВВС самолёт поступил в 1990-м после устранения всех недочётов. Серийное производство было развёрнуто на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

Выступление пилотажной группы «Русские витязи» на самолётах Су-27 во время торжественного открытия VII Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Игорь Руссак

Су-27 — многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Машина выполнена по интегральной аэродинамической схеме, при которой крыло и фюзеляж фактически образуют единое целое. Благодаря этому подъёмную силу создают не только плоскости крыла, но и корпус.

Шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачёв в конце 1980-х установил на Су-27 восемь мировых рекордов скороподъёмности, в частности, он достиг высоты 12 тыс. м за 58,1 секунды.

Уникальная силовая установка истребителя состоит из пары двухконтурных двигателей с форсажными камерами АЛ-31Ф разработки НПО «Сатурн» под руководством выдающегося инженера-конструктора Архипа Люльки.

Также по теме Лидерство в воздухе: как проходит перевооружение российских ВВС Более 60 единиц авиатехники, включая истребители пятого поколения Су-57, поступят на вооружение в Военно-воздушные силы РФ до конца...

Важным новшеством в устройстве самолёта стало использование электродистанционной системы управления (ЭДСУ) вместо механики. Это повысило манёвренность и устойчивость воздушного судна. Су-27 стал первым российским истребителем, оборудованным этой системой.

«Наличие ЭДСУ, новый радар, оптико-электронная система прицеливания, передовое вооружение позволили Су-27 стать лучшим в своё время», — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Истребитель вооружён автоматической пушкой ГШ-301 калибра 30 мм (боекомплект 150 снарядов) и широкой номенклатурой ракетного оружия. Боекомплект размещается на десяти узлах подвески, а максимальная боевая нагрузка истребителя составляет 6 т.

Отличительная черта Су-27 — его высокая манёвренность. Благодаря этому на самолёте были впервые выполнены такие фигуры высшего пилотажа, как «Кобра Пугачёва» и «Чакра Фролова» (исполнена на Су-37 — одной из модификаций Су-27М).

Кроме того, именно на Су-27 и созданных на его основе самолётах летают знаменитые «Русские витязи» — единственная авиагруппа в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях.

Су-27 и его семейство

Истребитель Су-27 стал родоначальником целого семейства самолётов различного назначения. Самой совершенной и современной из модификаций Су-27, по словам экспертов, является истребитель поколения 4++ Су-35. При его создании использовались инновационные технологии, которые затем применялись при производстве истребителя пятого поколения Су-57. В первую очередь это касается авионики.

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей и борьбы за господство в воздухе. Кроме того, он может использоваться для поражения наземных и надводных военных объектов, прикрытых ПВО и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования.

Также по теме «Одно из приоритетных направлений»: почему в Минобороны РФ говорят о важности развития беспилотной авиации Создание беспилотников является одним из приоритетов для российских военных. Об этом заявил заместитель главкома ВКС РФ...

Как отмечают в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), этот самолёт сочетает в себе качества современного истребителя (сверхманевренность, эффективные средства обнаружения, высокая сверхзвуковая скорость и большая дальность полёта, возможность организации групповых действий) и хорошего тактического самолёта (широкая номенклатура вооружений, современная многоканальная система радиоэлектронной борьбы, сниженная радиолокационная заметность и высокая боевая живучесть).

В зависимости от боевых задач на него могут устанавливаться ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые снаряды и разовые бомбовые кассеты. Кроме того, истребитель оснащается 30-мм пушкой ГШ-301.

Су-35 активно применялся ВКС России в ходе боевых действий в Сирии, а также используется во время проведения специальной военной операции на Украине.

В постсоветские годы на базе Су-27 был также создан двухместный фронтовой бомбардировщик Су-34, пришедший на смену Су-24. Эти машины также прошли Сирию и применяются на Украине.

«На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том числе на нём установлена бронированная кабина экипажа», — отмечают специалисты ОАК.

Су-34

© ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

«Один из лучших истребителей в мире»

По словам аналитиков, Су-27 стал одним из символов отечественных военно-воздушных сил ХХ века. Как отметил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Баранец, советская военная промышленность вложила в эту машину всё лучшее, чем она располагала на то время.

«Он во многом определил облик нашей боевой авиации», — заявил эксперт.

«Нам удалось сделать один из лучших истребителей в мире, который продолжает и сейчас успешно выполнять боевые задачи. От предшественников он отличался многим: и более мощным двигателем, и системой управления огнём, и защитой экипажа, можно ещё долго перечислять. Это был принципиально новый истребитель», — подчеркнул Баранец.

Су-35

© ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

Эксперт добавил, что модернизационный резерв у этой платформы ещё не исчерпан.

«У каждой выдающейся и гениальной машины, как и у автомата Калашникова, всегда будет много модификаций. Су-27 — не исключение. У него, кстати, есть ещё огромные резервы для модификаций. Ведь меняется оружие, появляется новая электроника и другая начинка. Это позволяет улучшать существующие модели без кардинальных изменений в конструкции», — заявил Баранец.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Су-27 — эталон истребителя. Это платформа, которая может использоваться в том числе в перспективных самолётах. Думаю, модификации Су-27 ещё будут востребованы лет десять, не меньше, а то и больше. Всё зависит от того, какие технологии будут выработаны. Пространство для модернизации там ещё есть, что позволяет этим машинам долгое время оставаться в строю», — заключил собеседник RT.