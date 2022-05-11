Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С

Министерство обороны России показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С.

В ходе спецоперации они нанесли удары высокоточным оружием по боевой технике и объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Экипажи применяют в том числе и управляемые ракеты класса «воздух — поверхность», которые предназначены для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пуска ракеты «Оникс» расчётом берегового ракетного комплекса «Бастион» по наземным военным объектам украинских вооружённых сил.