«Передвижная система атаки и обороны»: как российская армия возрождает применение бронепоездов на Украине

Минобороны России опубликовало видео работы современного бронепоезда «Волга» на Украине. Он был создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа. Специальный поезд вооружён новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями, рассказали в МО РФ. Эксперты отмечают, что такой поезд позволит обеспечить надёжную защиту железнодорожных путей в рамках спецоперации ВС РФ на Украине.

Минобороны России опубликовало видео работы бронепоезда «Волга» в зоне военной спецоперации на Украине.

«Специальный поезд «Волга» был создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа и введён в эксплуатацию. Он вооружён новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями», — отметили в МО РФ.

Видео: Минобороны России

Поезд оснащён бронированным покрытием — стальными пластинами толщиной от десяти до 20 мм. Внутри вагонов стены выложены мешками с песком.

«Это настоящий бронепоезд, вооружённый, как говорится, до зубов. У бойцов стрелковое оружие — от автоматов до крупнокалиберных пулемётов. На вооружении также имеется зенитная установка. Все, кто едут в этом поезде, могут быть спокойны — они под надёжной защитой», — говорится в видеоматериалах МО.

По словам военного машиниста, скорость движения этого довольно тяжёлого поезда зависит от местности.

«Участки для нас есть уже более-менее проверенные, а есть где впервые маршруты проезжаем. Где-то скорость больше набираем, смелее двигаемся. Где-то проверяем всё, изучаем, практически пешком проходим мосты, переезды, искусственные сооружения. Всё осматриваем, чтобы наверняка не было никакой опасности», — пояснил военнослужащий.

Большое количество автоматических систем на восстановленных путях пока не работает, а стрелки приходится переводить вручную, рассказали военные.

«Ездить, конечно, труднее. Диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно», — отметил машинист.

Возрождение бронепоездов

«Волга» — не единственный бронепоезд, задействованный в спецоперации на Украине. В марте бронированный эшелон сопровождения обеспечивал эвакуацию иностранных граждан с территории Украины в Крым.

А в июне телеканал «Звезда» показал работу специального инженерного бронепоезда «Енисей».

«Это специальный поезд, который вооружён новейшей техникой и способен сопровождать эшелоны, грузы и при необходимости проводить техническую разведку, разминирование порученных железнодорожных участков», — рассказал начальник спецпоезда.

Железнодорожная боевая машина оснащена зенитными установками ЗУ-23-2, которые могут поражать цели как на земле, так и в воздухе. Кроме того, для отражения нападения с земли в составе поезда есть боевые машины пехоты (БМП), размещённые на специальных платформах. В случае тревоги БМП отцепляются от бронепоезда и вступают в бой, спустившись с платформ по аппарелям, говорится в материалах «Звезды», размещённых в официальном Telegram-канале.

При этом локомотивы бронепоезда расположены не на конечных точках состава, как в гражданских поездах, — перед каждым из них ещё по две платформы с вооружением.

Использование ВС РФ бронированных поездов привлекло внимание и западных СМИ. Так, в марте американский специализированный портал The Warzone опубликовал материал, в котором обсуждалось появление в соцсетях первых видеокадров бронепоезда на Украине.

«Хотя может показаться, что бронепоезд — это архаичная техника, время которой ушло с окончанием Второй мировой войны, он способен обеспечить более серьёзную дополнительную оборону вдоль критически важных железнодорожных путей. Это позволит высвободить хотя бы некоторую часть других сил, которые в настоящее время заняты защитой железной дороги», — отметили журналисты The Warzone.

Напомним, российские военные в последний раз активно использовали бронепоезда в рамках контртеррористической операции (КТО) на Северном Кавказе с 2002 по 2009 год. Тогда была создана группировка специальных поездов, приписанных к Железнодорожным войскам ВС РФ.

Платформа с зенитной установкой бронепоезда «Волга»

© Минобороны РФ

После завершения КТО занимавший на тот момент пост министра обороны Анатолий Сердюков принял решение ликвидировать бронепоезда из-за нецелесообразности их использования в современной армии. Было предписано демонтировать вооружение и отправить подвижной состав на консервацию.

Однако после отставки Сердюкова глава Минобороны Сергей Шойгу в 2015 году отменил указ о ликвидации находящихся на вооружении российской армии бронепоездов «Байкал», «Терек», «Амур» и «Дон».

Успешная практика

Первый бронепоезд появился в Российской империи в 1914 году во время Первой мировой войны и представлял собой захваченный австрийский бронированный паровоз и вагоны с пушкой и пулемётом.

Однако первое широкое и успешное применение бронепоездов, согласно историческим источникам, произошло во время Гражданской войны в США. Стоит отметить, что тогда в конфликте Севера и Юга их применение популяризировал русский военачальник Иван Турчанинов (в Америке известный как Джон Бэзил Турчин), воевавший на стороне северян.

Бронепоезд №1 в 1941 году

РИА Новости

© Иван Шагин

Наиболее активно бронепоезда применялись российской армией во время Второй мировой войны — в начале войны с их помощью компенсировалась нехватка танков и артиллерии. По оценкам разных источников, в годы ВОВ в составе советских войск действовало до 200 бронепоездов.

В беседе с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов положительно оценил решение Шойгу об отказе от ликвидации специальных поездов в составе ВС РФ, а также практику их применения в рамках военной операции на Украине.

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«Бронепоезда в российских войсках возродили несколько лет назад. Такой поезд очень хорошо защищён — у него есть и артиллерийское, и противовоздушное вооружение. Если перед ним взорвать мину или как-либо ещё повредить полотно, он может с помощью спецтехники переложить рельсы и двигаться дальше. И это очень хорошо, что сейчас их решили использовать на западном направлении», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на современные реалии, необходимость использования такого поезда говорит о том, что нынешние боевые действия ведутся по аналогии с крупными сражениями прошлого, добавил Прохватилов.

«Сейчас боевые действия идут, в сущности, по лекалам Первой и Второй мировых войн — с артиллерийскими дуэлями и всем прочим. В этом контексте то, что вернулись бронепоезда, — грамотный ход. Такого вооружения, кроме как у нас, ни у кого нет», — отметил собеседник RT.

Ответ на вопрос, устарели ли такие поезда как эффективное военное средство, заключается в возможности установки на его платформы любого необходимого и современного вооружения, подчеркнул эксперт.

«Это всё равно что сказать «самолёты устарели» и при этом показывать машины начала ХХ века. Сейчас ведь самолёты другие. И бронепоезда другие: с ракетами, беспилотниками и системами ПВО. На бронепоезд можно погрузить что угодно. Это передвижная система атаки и обороны», — подчеркнул Владимир Прохватилов.

В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT назвал закономерным возрождение интереса к использованию бронепоездов в военных целях.

«Это объясняется достаточно просто: везде, где есть железная дорога, могут двигаться специальные составы, представляющие собой передвижную огневую точку и позволяющие использовать эту транспортную артерию. Бронепоезд — это набор огневых точек: артиллерийских, пулемётных, ракетных. Эта огневая кавалькада может прибыть по путям на местность и обеспечивать на ней оборону», — пояснил эксперт.

Однако главный минус такого военного средства также очевиден — он не может покинуть железную дорогу, отметил Дмитрий Корнев.

«Соответственно, если противник отходит на какое-то расстояние от железной дороги, бронепоезд уже не сможет на него воздействовать. Тем не менее, если говорить об обороне транспортных узлов, объектов, разъездов самой железной дороги, то применение бронепоезда абсолютно оправданно. Также он может применяться для сопровождения составов с боеприпасами, военной техникой или другими военными материалами. В конце 1960-х годов они даже использовались для охраны границы на Дальнем Востоке, где были плохие автомобильные дороги, но были проложены железные», — рассказал Корнев.

По мнению эксперта, практика использования таких поездов продолжится.

«Создать такой поезд можно прямо на месте, тем самым усилив огневую мощь вооружённых сил и относительно быстро улучшив оборону железнодорожных артерий», — заключил Корнев.