«Больше огня и манёвров»: какие тактические приёмы современного боя осваивает российская армия

На полигонах Восточного военного округа стартуют сборы по изучению новых методов ведения высокоманёвренного боя. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В частности, на учениях будет отработано взаимодействие снайперских пар с гранатомётчиками. Это должно значительно повысить эффективность поражения целей, движущихся на большой скорости. Как следует из данных военного ведомства, немаловажную роль во внедрении новых методов ведения высокоманёвренного боя сыграла сирийская операция. Опыт, полученный в арабской республике, выразился в таких тактических приёмах, как «сирийский вал» и «кочующие миномёты». По мнению экспертов, применение методов высокоманёвренного боя помогает российской армии выполнять задачи в ходе спецоперации на Украине.

В Восточном военном округе (ВВО) начинаются сборы, в ходе которых военнослужащие изучат новые тактические приёмы современного высокоманёвренного боя. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Учения пройдут с участием гранатомётчиков и снайперов.

«В частности, гранатомётчики будут выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами (стрелками и наблюдателями-корректировщиками. — RT), что значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей. Наблюдение за местностью будет выполняться с применением современных станций и комплексов разведки», — говорится в сообщении военного ведомства России.

В ходе манёвров военнослужащие должны обнаружить, идентифицировать объекты противника и провести корректировку огня по ним. Для ударов по целям потребуется определить расстояние до них и учесть погодные условия.

Отмечается, что участники сборов будут вести огонь с разных позиций по мишеням, расположенным на различных дистанциях. Стрельбы будут выполняться в дневное и ночное время суток.

«В программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооружённых конфликтов. Огневое поражение целей будет производиться из ручных противотанковых гранатомётов РПГ и автоматических станковых гранатомётов АГС «Пламя», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко пояснил, что выбор гранатомётчиков и снайперов продиктован особенностями современного театра военных действий (ТВД), где часто требуется нанести быстрый и неожиданный для противника удар.

«Хорошо обученные и оснащённые снайперские пары способны обезглавить целое подразделение, уничтожив меткими выстрелами его командный состав. Однако мощности винтовочного патрона порой недостаточно для поражения бронетехники и живой силы в укрытиях. Здесь на помощь как раз могут прийти гранатомётчики», — заявил Хроленко.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин также сообщил о перспективности усиления снайперских групп гранатомётчиками. Эксперт уверен, что подобное формирование полностью отвечает потребностям современного высокоманёвренного боя.

«Главную роль в этом звене будет играть именно снайпер, то есть стрелок с винтовкой. Именно на него идёт работа остальных военнослужащих, вооружённых гранатомётами или пулемётами. Если говорить конкретно про гранатомётчиков, то в большей степени они нужны для прикрытия снайперов», — пояснил Литовкин.

Возросшая динамика

Как следует из информации Минобороны РФ, последние годы в российских войсках активно осваиваются различные способы современного высокоманёвренного боя. Причём новые тактические приёмы в немалой степени основаны на опыте, полученном в сирийской операции.

По словам Александра Хроленко, прежде всего Минобороны РФ ориентировано на внедрение методов, позволяющих вести динамичные боевые действия.

«На современном ТВД обстановка может мгновенно и резко меняться. Поэтому в приоритете — скорость передвижения войск, скорость разведки и принятия решений. Чем больше огня и больше манёвров, тем результативнее будут боевые действия. И Сирия помогла осознать эту возросшую динамику (боевых действий. — RT)», — пояснил Хроленко.

Военнослужащие ВС РФ на багги

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Как рассказал ранее в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв, сирийская кампания продемонстрировала, что боевики достигали успеха в значительной мере благодаря быстрому сосредоточению сил и увеличению плотности огневого воздействия на неприятеля.

По словам военачальника, на Ближнем Востоке хорошо показали себя мобильные штурмовые группы. Такие формирования создавались боевиками для внезапных атак населённых пунктов. В частности, при поддержке бронетехники джихадисты использовали автомобили повышенной проходимости с установленными на них орудиями.

Помимо этого, сирийская кампания продемонстрировала необходимость широкого применения беспилотников, в том числе ударного типа, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тесного взаимодействия мотострелковых и танковых подразделений с авиацией, отметил Журавлёв.

При этом от командиров на современном ТВД требуются смекалка, нестандартность действий и умение ввести противника в заблуждение.

«Для этого ими активно применяются такие формы (боевых действий. — RT), как обходы, охваты, просачивание, скрытый выход на рубеж перехода в атаку», — сказал Журавлёв.

По словам экспертов, именно сирийская кампания стала источником ряда новых тактических приёмов. В частности, российские танковые войска взяли на вооружение так называемый метод «сирийский вал».

Его суть заключается в том, что танки на дистанции от 20 до 100 м ведут огонь по противнику через проёмы в земляном или песчаном бруствере. Бронемашины меняют амбразуры, и неприятелю становится тяжело отследить их передвижение и численность. Кроме того, враг лишается возможности применять лазерные и инфракрасные комплексы наведения.

Похожим на «сирийский вал» способом огневого воздействия на противника является «танковая карусель», которая также использовалась в арабской республике. Данный приём предусматривает непрерывные удары за счёт поочередной стрельбы из танков как с места, так и в движении. Такой эффект достигается благодаря тому, что пока одна машина ведёт стрельбу, военнослужащие второй загружают боекомплект, а экипаж третьей уже готовится выдвигаться на позицию.

Считается, что российские танки технически хорошо подготовлены для успешного применения «танковой карусели». Как известно, отечественные машины оснащаются комплексом управляемого вооружения «Рефлекс», автоматом заряжания, современной оптикой и цифровым баллистическим вычислителем.

Кочевая артиллерия

По словам Хроленко, ещё одной популярной в российской армии тактикой, апробированной в Сирии, являются «кочующие миномёты». Она заключается в том, что расчёты орудий постоянно меняют позицию, вводя противника в заблуждение и избегая ответного огня.

В России этот приём используется с применением модернизированных миномётных комплексов 2С12А «Сани». Дальность стрельбы этого средства поражения составляет 7,1 км, а прицельная скорострельность — 15 выстрелов в минуту. «Сани» ведут обстрел навесным огнём и способны уничтожать цели в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности.

Миномёт перевозится в кузове грузовика «Урал-43206» или берётся на буксир. Также орудие может транспортироваться многоцелевым транспортёром-тягачом МТ-ЛБ.

Артиллерийский комплекс «Флокс»

© Минобороны России

В ближайшее время российская армия должна получить новые самоходные комплексы, способные вести обстрел минами. Речь идёт о 120-мм самоходном артиллерийском орудии «Флокс» на базе грузовика «Урал-4320» и 82-мм миномёте «Дрок» на платформе бронемашины «Тайфун-ВДВ».

«В прежние времена миномётная батарея развёртывалась в линеечку на опушке леса. Сейчас, чтобы не стать лёгкой добычей противника, практически всегда необходимо постоянно менять позиции после одного или нескольких выстрелов», — говорит Хроленко.

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Аналогичной точки зрения придерживается Дмитрий Литовкин. По его словам, тактика «кочующие миномёты» помогает избегать обнаружения и поражения врага. Точно такой же по своей сути метод, как рассказал эксперт, применяется и в самоходной артиллерии ВС РФ.

«Недавно Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения объектов ВСУ российскими артиллерийскими установками «Мста-С». На кадрах видно, как две самоходки отстрелялись из-за «зелёнки», а потом тут же поехали менять позицию. Отработка такой тактики на учениях не прошла даром. На Украине российская армия умело перемещает артиллерию по фронту», — добавил Литовкин.

По мнению эксперта, освоение новых тактических приёмов высокоманёвренного боя помогает Вооружённым силам РФ наносить эффективное огневое поражение украинским войскам.

«Украинская сторона открыто признаёт превосходство РФ в артиллерийской мощи. Я уверен, что в ходе спецоперации применяются и другие приёмы высокоманёвренного боя, включая снайперские пары с гранатомётчиками», — заключил Литовкин.