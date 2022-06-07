«Высокая боевая нагрузка»: как истребитель-бомбардировщик Су-34 помогает ВС РФ выполнять задачи на Украине

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 продолжают наносить удары по объектам ВСУ вне зависимости от времени суток и погодных условий. Кадры боевой работы лётчиков одной из таких машин продемонстрировало Минобороны РФ. Су-34, получивший в войсках название «Утёнок», — это двухместный многофункциональный самолёт ВКС. К его главным достоинствам относят продолжительный полёт и высокую боевую нагрузку. В ходе спецоперации Су-34 широко применяет ракеты Х-29, разрушающие укреплённые объекты противника. Как полагают эксперты, по результатам применения на Украине «Утёнок» может быть модернизирован и станет ещё более совершенной боевой машиной.

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе специальной военной операции (СВО). Запись размещена на сайте военного ведомства и его канале на RUTUBE.

На кадрах запечатлена подготовка самолёта к боевому применению: взлёт, наведение на цель и ракетный пуск по объекту противника.

«Сейчас выполняли боевой полёт. Целью являлось скопление вооружения, а также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием», — приводит пресс-служба Минобороны России слова командира экипажа Су-34 Руслана.

В пояснении к видео военное ведомство РФ сообщило, что боевые вылеты экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют в светлое и тёмное время суток и в любых погодных условиях.

«Перед вылетами авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всех систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолётов и подвеску авиационных средств поражения», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как пояснил в беседе с RT авиационный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, в ходе СВО Су-34 наносит удары по заранее известным координатам и вылетает на так называемую свободную охоту.

«Су-34 может вести разведку и самостоятельно обнаруживать цели. Свободная охота — это, по сути, патрульный полёт, в который берётся смешанное вооружение, позволяющее атаковать разнообразные наземные цели и авиатехнику противника. Су-34 может сам уничтожать цели либо выполнять функцию наведения на них», — отметил Дрозденко.

Трудноуязвимые цели

Су-34 — двухместный многофункциональный боевой самолёт, предназначенный для нанесения ударов по наземным, морским и воздушным целям противника. За специфическую форму кабины машина получила у лётчиков ласковое название «Утёнок».

Су-34 представляет собой одну из модификаций легендарного истребителя Су-27. Истребитель-бомбардировщик серийно производится на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.

Первые Су-34 предприятие передало ВВС в декабре 2006 года, но официально на вооружение самолёт был принят в марте 2014-го. К концу 2020-го Воздушно-космические силы России получили не менее 200 машин. До 2027 года в части ВКС должно быть поставлено ещё не менее 76 единиц.

Су-34 осуществляет бомбометание

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Су-34 относится к поколению 4+. По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), самолёт имеет превосходную аэродинамику, цифровое радиоэлектронное бортовое оборудование, управляемое вооружение, высокоэкономичные двухконтурные турбореактивные двигатели и систему дозаправки в воздухе.

«Самолёт отличают высокие лётно-технические и манёвренные характеристики, прицельные системы большого радиуса действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наземными пунктами управления, сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между самолётами», — говорится в материалах ОАК.

Дальность полёта Су-34 достигает 4 тыс. км, предельная продолжительность нахождения в воздухе без потери работоспособности экипажа составляет десять часов, максимальная скорость — 1900 км/ч, боевая нагрузка — 8 т.

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Боевое крещение «Утёнок» получил в югоосетинском конфликте в августе 2008 года. С осени 2015-го он начал выполнять боевые задачи в Сирии. На Украине Су-34 применяется практически с самого начала спецоперации, нанося удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ и националистов.

По данным Минобороны РФ, удары наносятся управляемыми высокоточными ракетами Х-29 класса «воздух — поверхность», которые предназначены для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.

Данную ракету разработал коллектив АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» (Москва).

Минобороны РФ не называет модификации ракет Х-29, которые применяются для ударов по ВСУ, но в открытых источниках сообщается, что российская промышленность выпускает варианты ракеты с телевизионными (X-29Т) и лазерными головками самонаведения (Х-29Л).

Как говорится на сайте АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), оба авиационных боеприпаса предназначены для поражения «визуально видимых трудноуязвимых наземных и надводных целей».

Ракета семейства X-29

© АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

В частности, такие ракеты могут использоваться для разрушения крупных железнодорожных и шоссейных мостов, промышленных сооружений, бетонных взлётно-посадочных полос, железобетонных укрытий самолётов и надводных кораблей водоизмещением до 10 тыс. т.

X-29Т оснащается фугасно-проникающей боевой частью весом 320 кг. Максимальная дальность пуска ракеты — 30 км, стартовая масса — 690 кг, скорость носителя при пуске — от 600 до 1100 км/ч. В боеприпасе реализован принцип «пустил — забыл», который освобождает экипаж от необходимости сопровождать его до встречи с целью.

О характеристиках X-29Л известно немного. По информации КТРВ, дальность стрельбы этой ракетой — 10 км, стартовая масса — 660 кг. По словам экспертов, несмотря на скромную дальность, боеприпас отличается практически абсолютной точностью из-за наличия лазерной головки самонаведения.

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В беседе с RT военный аналитик полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что Су-34 — носитель достаточно широкой номенклатуры ракетно-бомбового вооружения и в ходе СВО мог применять не только X-29, но и планирующие авиабомбы.

Одной из них является новейшая корректируемая авиабомба ПБК-500У «Дрель». Она входит в арсенал «Утёнка» и других боевых самолётов. Боеприпас имеет 15 самоприцеливающихся суббоеприпасов, с высокой точностью уничтожающих наземные цели, в том числе тяжёлое вооружение.

По данным разработчика (АО «НПК «Техмаш»), ПБК-500У обеспечивает поражение танков, бронемашин, радиолокационных станций (РЛС), пунктов управления энергетических установок, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «в условиях воздействия естественных и искусственных помех».

Важной особенностью «Дрели» является способность различать гражданские и военные объекты. Как неоднократно подчёркивало Минобороны РФ, в ходе спецоперации российская армия наносит удары только по инфраструктуре ВСУ и националистов.

На переднем крае

Ключевым преимуществом «Утёнка» в сравнении с другими боевыми самолётами ВКС Литовкин назвал значительную продолжительность полёта. Поэтому Су-34 может взлетать с аэродромов, расположенных достаточно далеко от границы с Украиной.

«В спецоперации применяются и другие боевые машины. Но истребитель Су-35, бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25СМ лишены возможности долго находиться в воздухе, в отличие от Су-34. У этой машины высокая боевая нагрузка, при необходимости она может принять воздушный бой», — пояснил военный аналитик.

Су-34 с управляемой ракетой под фюзеляжем

© ОАК

На Украине определённую опасность для Су-34, по мнению эксперта, могут представлять средства ПВО. Лётчики, участвующие в спецоперации, признают, что комплексы противовоздушной обороны создают определённое напряжение в боевой работе.

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«Су-34 может выполнять функции штурмовика, то есть работать на переднем крае обороны противника. Конечно, экипажи рискуют и осознают это. Но, насколько я могу судить, на Украине почти не осталось средств ПВО, способных сбивать наши истребители-бомбардировщики», — рассуждает Литовкин.

Как считает Дмитрий Дрозденко, опыт, полученный в спецоперации на Украине, позволит сделать «Утёнка» ещё более совершенной многофункциональной машиной. Ранее самолёт был модернизирован с учётом применения в Сирии.

По информации источников ТАСС, по результатам боевой работы Су-34 на Украине российская промышленность модернизирует установленный на нём комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хибины».

«Любые боевые действия всегда становятся серьёзным испытанием для военной техники и её экипажей. В ходе спецоперации Су-34 показал себя хорошо. Это достойная боевая машина, но, скорее всего, в ходе СВО появилась необходимость внесения определённых изменений, которые сделают самолёт ещё эффективнее», — резюмировал Дрозденко.