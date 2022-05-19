«Действует со скоростью света»: что известно о новейшем комплексе «Задира» и другом лазерном оружии России

Вице-премьер Сергей Борисов заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ на Украине был использован лазерный комплекс «Задира». Замглавы правительства не стал раскрывать подробности боевого применения этого оружия, однако рассказал, что система способна поражать беспилотники на дальности 5 км с помощью теплового излучения. Таким образом «Задира» буквально сжигает летательный аппарат. Помимо него, сегодня из лазерного вооружения в арсенал российской армии входят самоходная установка «Пересвет» и средства защиты авиатехники от поражения ракет с оптическими головками самонаведения. По мнению экспертов, в настоящее время лазерное оружие ВС РФ обеспечивает выполнение достаточно широкого военного функционала, а в перспективе должно стать мощнее и компактнее.

Российские войска в ходе спецоперации ВС РФ на Украине применили новейший лазерный комплекс «Задира». Об этом рассказал вице-премьер РФ Сергей Борисов, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

Замглавы правительства заявил, что цель в виде БПЛА на дальности 5 км была поражена тепловым излучением, исходившим от «Задиры».

«В течение пяти секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено», — сказал Борисов.

«Наращивание мощности»

В комментарии журналистам в кулуарах марафона «Новые горизонты» Юрий Борисов отметил, что «Задира» отличается от лазерного комплекса «Пересвет», о котором страна и весь мир впервые узнали в марте 2018 года из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Если «Пересвет» ослепляет, то новое поколение лазерного оружия приводит уже к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его… Это уже, как говорится, совершенно другого класса техника для борьбы с беспилотьем, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панциря» и «Тора», — пояснил вице-премьер.

Как добавил Борисов, нынешняя дистанция поражения не является пределом и может быть увеличена при наращивании удельной мощности комплекса.

Из слов вице-премьера следует, что «Задира» поставляется в российские войска. Кроме того, как заявил Борисов, комплекс уже применялся в ходе специальной военной операции на Украине.

Как отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, лазерное оружие является технологически сложным изделием, однако стоимость одного выстрела из него существенно ниже, чем из зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Кроме того, лазерный луч практически мгновенно достигает цели, и его невозможно перехватить.

«Преимущество лазерного оружия в том, что у него очень высокое быстродействие. Оно фактически действует со скоростью света. В настоящее время лазер не имеет такой разрушительной мощи, как, например, зенитная ракета, однако он намного эффективнее, когда требуется вывести из строя оптику или электронику на летательных аппаратах», — говорит Суворов.

Схожий взгляд на применение «Задиры» в целях повышения эффективности противовоздушной обороны РФ в разговоре с RT высказал военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв.

«Задира» хорошо показала себя в борьбе с БПЛА, но, скорее всего, спектр применения комплекса шире — это другие воздушные цели, имеющие относительно невысокую скорость», — предположил эксперт.

Сбитый в ходе спецоперации БПЛА ВСУ

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

По словам эксперта, особенность «Задиры» заключается в том, что комплекс способен разрушать элементы конструкции беспилотников. Таким образом, лучи лазерного комплекса «наносят физическое поражение воздушным объектам».

Впервые о «Задире» стало известно во время международного военно-технического форума «Армия-2017». На его полях Минобороны РФ и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» подписали контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) под наименованием «Задира-16».

Проект предполагал разработку боевого комплекса на новых физических принципах. Со стороны военного ведомства свою подпись поставил Борисов — на тот момент он находился в должности замминистра обороны РФ.

В июне 2019 года министр обороны Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом ВС РФ, заявил, что в ближайшей перспективе армия и флот должны получить «совершенно новое, не имеющее аналогов оружие», основанное в том числе на лазерной энергии.

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«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — заявил глава российского военного ведомства.

В январе 2020 года на сайте Минобороны РФ было опубликовано сообщение, посвящённое планам оснащения армии «инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах».

В числе приоритетов упоминалась ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей. Такая опытно-конструкторской работа проводится в интересах Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

«Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей», — говорилось на сайте военного ведомства РФ.

«Пересвет» и «Лучезар»

До недавнего времени из номенклатуры боевого лазерного вооружения широкой аудитории был известен только самоходный комплекс «Пересвет». В своём выступлении на просветительском марафоне «Новые горизонты» Борисов сообщил, что система серийно поставляется в подразделения ВС РФ. По словам вице-премьера, лазерный луч этого оружия способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. км. Другие тактико-технические характеристики «Пересвета» не разглашаются.

По данным Генштаба ВС РФ, лазерная самоходка используется Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). «Пересвет» несёт боевое дежурство в позиционных районах подвижных ракетных комплексов «с задачей прикрытия их манёвренных действий».

Машины из состава комплекса «Пересвет»

© Кадр: видео Министерства обороны РФ

Ранее военные анонсировали планы нарастить мощность «Пересвета» и установить его на воздушную платформу. На текущий момент о результатах этой работы пока ничего не сообщалось.

«Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса «Пересвет». В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе», — заявил в конце 2019 года в интервью «Красной звезде» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Минобороны не раскрывает наименование разработчика «Пересвета», однако в августе прошлого года Сергей Шойгу сообщил, что комплекс является детищем одного из предприятий Сарова (Нижегородская область).

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Известно, что центром компетенций в сфере лазерных технологий в этом городе является Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В 2020 году учёные этого предприятия запустили первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М. Отмечалось, что с её помощью будут возможны исследования для определения возможности создания новых источников энергии и проектирования новых видов ядерного оружия.

Помимо «Задиры» и «Пересвета», российские специалисты создают ещё один новый образец лазерного оружия в рамках проекта «Лучезар», который реализует военный инновационный технополис «Эра» (Анапа). Изделие предназначено для вывода из строя средств наблюдения противника и отличается компактными размерами.

«Это перспективный малогабаритный мобильный комплекс, способный нейтрализовать приборы разведки, содержащие ПЗС-матрицы, путём функционального поражения лазерами излучения. Особенностью данного комплекса является разрабатываемый объектив, позволяющий поражать средства наблюдения», — говорится на сайте МО РФ.

Модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М

© РФЯЦ-ВННИЭФ

Также, по данным Минобороны РФ, последнее время проводятся работы по оснащению лазерными системами самолётов стратегической, тактической и армейской авиации. Они обеспечивают защиту носителей от поражения ракетами класса «земля — воздух» и «воздух — воздух» с оптическими головками самонаведения.

Как пояснил Сергей Хатылёв, за минувшие 5—10 лет Россия добилась значительного прогресса в развитии боевых лазерных технологий. Между тем, эксперт обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования оружия данного класса.

«В перспективе лазерное оружие, конечно же, должно быть компактнее и мощнее. Нужны новые источники энергии, более ёмкие и способные работать продолжительное время. Эти проблемы сдерживают по-настоящему масштабное размещение лазеров на различных носителях. Однако у нас понимают важность развития таких технологий. Мы видим, что в России ведутся интенсивные работы по улучшению характеристик лазерного оружия», — заключил Хатылёв.