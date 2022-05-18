Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в российские вооружённые силы

Лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в российские Вооружённые силы, он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. км, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом он рассказал на форуме «Знание».

«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. км, выводя их из строя за счёт использования лазерного излучения», — цитирует Борисова РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах», среди которых лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

В октябре 2021 года в российском МИД заявили, что разработка Россией новых систем вооружения носит вынужденный характер, она нацелена на сохранение стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США.