Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в российские вооружённые силы

Короткая ссылка
Лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в российские Вооружённые силы, он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. км, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в российские вооружённые силы
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом он рассказал на форуме «Знание».

«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. км, выводя их из строя за счёт использования лазерного излучения», — цитирует Борисова РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах», среди которых лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

В октябре 2021 года в российском МИД заявили, что разработка Россией новых систем вооружения носит вынужденный характер, она нацелена на сохранение стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить