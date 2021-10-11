В МИД России заявили о вынужденном характере создания новых систем вооружения

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Разработка Россией новых систем вооружения носит вынужденный характер, она нацелена на сохранение стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США. Об этом рассказал в ООН и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов.
В МИД России заявили о вынужденном характере создания новых систем вооружения
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Такое заявление он сделал на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Как подчеркнул Воронцов, появление у России новых систем оружия происходит поступательно, сопровождается оптимизацией арсенала средств, в том числе за счёт выбывания устаревающих типов.

«При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», — цитирует его РИА Новости.

Все эти факторы предстоит «самым тщательным образом» обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога, подчеркнул дипломат.

Он добавил, что это нужно для долгосрочного и взаимоприемлемого решения в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям «уравнения безопасности».

В мае российский президент Владимир Путин назвал силы ядерного сдерживания самыми современными в мире, при этом по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

Как отмечал вице-премьер Юрий Борисов, Россия опережает Запад в области создания оружия на новых физических принципах.

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