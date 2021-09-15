Борисов заявил о лидерстве России в создании оружия на новых физических принципах

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Россия опережает Запад в области создания оружия на новых физических принципах, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время Тюменского нефтегазового форума.
Борисов заявил о лидерстве России в создании оружия на новых физических принципах
  • РИА Новости

«Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за всё это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия», — сказал он журналистам.

Вице-премьер подчеркнул, что это происходит в области создания вооружений «на новых физических принципах», в которых применяются новые типы двигателей — «компактные ядерные установки малой мощности».

«Сейчас мы имеем серьёзное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество», — цитирует Борисова Интерфакс.

В мае российский президент Владимир Путин назвал силы ядерного сдерживания самыми современными в мире, при том что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

В Минобороны сообщали, что поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году.

Также в июле на полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.

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