Путин назвал российские силы ядерного сдерживания самыми современными
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«У нас самые современные, из всех ядерных держав, самые современные силы ядерного сдерживания», — отметил Путин.
Он добавил, что в России появился новый вид стратегического оружия, а именно — гиперзвуковой блок ракетного комплекса «Авангард».
«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, современные беспилотные аппараты», — добавил российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.