Путин назвал российские силы ядерного сдерживания самыми современными

Российский президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания.

«У нас самые современные, из всех ядерных держав, самые современные силы ядерного сдерживания», — отметил Путин.

Он добавил, что в России появился новый вид стратегического оружия, а именно — гиперзвуковой блок ракетного комплекса «Авангард».

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, современные беспилотные аппараты», — добавил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.