Путин назвал российские силы ядерного сдерживания самыми современными

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания.
Путин назвал российские силы ядерного сдерживания самыми современными
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«У нас самые современные, из всех ядерных держав, самые современные силы ядерного сдерживания», — отметил Путин.

Он добавил, что в России появился новый вид стратегического оружия, а именно — гиперзвуковой блок ракетного комплекса «Авангард».

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, современные беспилотные аппараты», — добавил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

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